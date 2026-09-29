Felipe Melo confesó su sueño de ser entrenador de Boca

El exjugador, que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con Brasil, también se mostró entusiasmado con el presente del Xeneize y la posibilidad de conquistar un título internacional. “Veo que Boca ahora mismo vive un buen momento. Soy hincha y amigo del diez, de Riquelme, que para mí es el más grande de la historia”, afirmó. Además, destacó la chance de levantar la Copa Sudamericana y advirtió que Vasco da Gama, uno de los posibles rivales mencionados en la entrevista, es un equipo importante.