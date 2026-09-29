Felipe Melo confesó su sueño de ser entrenador de Boca

El ex-volante brasileño confirmó que está cerca de acabar su formación como técnico, elogió el trabajo de Riquelme como presidente del Xeneize y expresó su ilusión de llegar algún día al banco del club.
Felipe Melo volvió a expresar su fanatismo por Boca y reveló que sueña con dirigir al equipo en el futuro. En una entrevista exclusiva con TyC Sports durante la Olé Summit, el exmediocampista brasileño contó que está cerca de obtener la licencia de entrenador y que espera completar ese paso en diciembre. “Obvio que como hincha tengo el sueño de algún día dirigir a Boca, pero todavía estoy sacando la Licencia PRO, termino en diciembre”, aseguró.
El exjugador, que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con Brasil, también se mostró entusiasmado con el presente del Xeneize y la posibilidad de conquistar un título internacional. “Veo que Boca ahora mismo vive un buen momento. Soy hincha y amigo del diez, de Riquelme, que para mí es el más grande de la historia”, afirmó. Además, destacó la chance de levantar la Copa Sudamericana y advirtió que Vasco da Gama, uno de los posibles rivales mencionados en la entrevista, es un equipo importante.
La admiración de Felipe Melo por Juan Román Riquelme también se convirtió en una amistad que mantienen fuera de la cancha. El brasileño contó que hablan habitualmente por WhatsApp, casi todas las semanas, y recordó el último encuentro entre ambos durante el sorteo de las copas internacionales, en marzo. En aquella ocasión, compartieron cerca de una hora en el hotel y volvieron a demostrar la buena relación que los une.
El vínculo también quedó reflejado en los regalos que el ex volante recibió del presidente de Boca. En su último encuentro, Riquelme le obsequió la indumentaria de la temporada 2025-26 y una camiseta que utilizó durante el Mundial de Alemania 2006, acompañada por una dedicatoria personal: “Para Felipe Melo con cariño de tu amigo Román”. Mientras avanza con su formación como entrenador, el brasileño mantiene intacta la ilusión de cumplir algún día su sueño de dirigir al club del que es hincha.
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