Enner Valencia y los récords que consiguió con su hat-trick de cabeza en la remontada de Boca ante Racing

El delantero ecuatoriano ingresó desde el banco y fue decisivo para que el Xeneize de vuelta el 0-2 frente a Racing por la Copa Argentina. Sus tres goles llegaron desde el juego aéreo y le permitieron alcanzar registros inéditos.
La remontada en el Gigante de Arroyito tuvo como gran protagonista a un futbolista que arrancó como suplente y que tuvo solo 34 minutos para demostrar su capacidad. Rodolfo Arruabarrena mandó a la cancha a Enner Valencia por Alan Velasco, cuando quedaba poco más de media hora y el equipo estaba dos goles abajo.
Con 36 años, el delantero encontró en el juego aéreo su principal recurso. Pese a medir 1,77 metros, convirtió tres veces de cabeza y transformó un partido que parecía encaminado hacia la eliminación en una clasificación a semifinales.
El antecedente más cercano en Boca se remontaba al Torneo Nacional 1968. Miguel Alberto Nicolau había hecho un triplete como suplente, tras ingresar en el entretiempo ante Huracán de Ingeniero White, en un 8-0. Entre su primer y último tanto habían transcurrido 24 minutos.
Valencia estableció una marca particular: necesitó 34 minutos en cancha y apenas 23' para convertir sus tres goles. Además, se convirtió en el quinto jugador de la historia del club en conseguir un triplete completo de cabeza.
Antes lo habían logrado Roberto Cherro ante Vélez en 1934, Delfín Cáceres frente a Talleres de Remedios de Escalada en 1938, Jaime Sarlanga contra Banfield en 1944 y Ricardo Gareca ante Mariano Moreno de Junín en 1982. La lista ahora suma al atacante ecuatoriano.
Hay otro dato llamativo alrededor de su actuación. El delantero marcó los tres tantos después de tocar apenas nueve veces la pelota durante sus 34 minutos, más el tiempo adicionado. Una eficacia extraordinaria para resolver una noche que Boca tenía cuesta arriba.
El último triplete de cabeza registrado antes de esta actuación había tenido como protagonista a Miguel Ángel Borja, quien convirtió tres veces en el 5-0 de River ante Vélez en 2024. El anterior había sido de Marco Ruben, en el 4-1 de Rosario Central sobre Colón, en 2021.
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