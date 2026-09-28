Enner Valencia y los récords que consiguió con su hat-trick de cabeza en la remontada de Boca ante Racing

¡DOBLETE DEL ECUATORIANO!



Enner Valencia puso para Boca el empate parcial a los 34' del segundo tiempo. pic.twitter.com/OkxPKvzZXy — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Antes lo habían logrado Roberto Cherro ante Vélez en 1934, Delfín Cáceres frente a Talleres de Remedios de Escalada en 1938, Jaime Sarlanga contra Banfield en 1944 y Ricardo Gareca ante Mariano Moreno de Junín en 1982. La lista ahora suma al atacante ecuatoriano.

Hay otro dato llamativo alrededor de su actuación. El delantero marcó los tres tantos después de tocar apenas nueve veces la pelota durante sus 34 minutos, más el tiempo adicionado. Una eficacia extraordinaria para resolver una noche que Boca tenía cuesta arriba.

¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL!



Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

El último triplete de cabeza registrado antes de esta actuación había tenido como protagonista a Miguel Ángel Borja, quien convirtió tres veces en el 5-0 de River ante Vélez en 2024. El anterior había sido de Marco Ruben, en el 4-1 de Rosario Central sobre Colón, en 2021.