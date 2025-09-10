Boca recuperó a Alan Velasco para enfrentar a Rosario Central

En la jornada matutina de este miércoles, la principal novedad pasó por Alan Velasco, que ayer había terminado con una molestia muscular y encendió una señal de alarma. Ahora, el ex Independiente trabajó a la par y está a disposición para jugar contra Rosario Central.

Suplente de Carlos Palacios, Velasco es una de las primeras alternativas que tiene en el banco el cuerpo técnico hoy comandado por Claudio Úbeda. Por eso, más allá de que no es titular, para el cuerpo técnico es muy importante en el equipo.

Por otro lado, Marco Pellegrino se recuperó de su desgarro y se sumó a la par del grupo pensando en el viaje a Rosario. Y Tomás Belmonte y Ander Herrera, quienes ya dejaron atrás sus desgarros, podrían volver a ser citados ante Rosario Central. En cuanto al 11, solo había un cambio obligado: Leandro Brey por Agustín Marchesín, quien sufrió un desgarro en el último duelo ante Aldosivi en Mar del Plata.

Si no surge ningún inconveniente, el equipo será: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.