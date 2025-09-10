Boca recuperó a Alan Velasco para enfrentar a Rosario Central

El atacante dejó atrás la molestia en uno de sus isquiotibiales y está a disposición para el duelo del domingo con el Canalla. De todas maneras, iría al banco de suplentes.
Boca recuperó a Alan Velasco para enfrentar este domingo, desde las 17.30, a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la octava jornada del Torneo Clausura. Como sucedió en las últimas semanas, el Xeneize afronta la preparación para la reanudación del campeonato post fecha FIFA sin la presencia de Miguel Ángel Russo.
En la jornada matutina de este miércoles, la principal novedad pasó por Alan Velasco, que ayer había terminado con una molestia muscular y encendió una señal de alarma. Ahora, el ex Independiente trabajó a la par y está a disposición para jugar contra Rosario Central.
Suplente de Carlos Palacios, Velasco es una de las primeras alternativas que tiene en el banco el cuerpo técnico hoy comandado por Claudio Úbeda. Por eso, más allá de que no es titular, para el cuerpo técnico es muy importante en el equipo.
Por otro lado, Marco Pellegrino se recuperó de su desgarro y se sumó a la par del grupo pensando en el viaje a Rosario. Y Tomás Belmonte y Ander Herrera, quienes ya dejaron atrás sus desgarros, podrían volver a ser citados ante Rosario Central. En cuanto al 11, solo había un cambio obligado: Leandro Brey por Agustín Marchesín, quien sufrió un desgarro en el último duelo ante Aldosivi en Mar del Plata.
Si no surge ningún inconveniente, el equipo será: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
