Boca sueña con un fin de año histórico: los cuatro títulos que todavía puede ganar

Por el Torneo Clausura, Boca terminó segundo en la Zona A con 33 puntos y se aseguró la localía para los octavos de final. El miércoles 25 recibirá a Independiente Rivadavia en la Bombonera y, si avanza, podría jugar los cuartos de final en su estadio ante Gimnasia o Newell's. La definición del campeonato está prevista para el 12 de diciembre, y de conquistarlo, tendrá la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Apertura, el sábado 19 de diciembre en el Mario Alberto Kempes.

El calendario que le queda a Boca en el semestre

21 de noviembre: Boca vs. Atlético Mineiro | Final de la Copa Sudamericana

25 de noviembre: Boca vs. Independiente Rivadavia | Octavos de final del Torneo Clausura

2 de diciembre: Boca vs. Platense | Final de la Copa Argentina