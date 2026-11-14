Boca sueña con un fin de año histórico: los cuatro títulos que todavía puede ganar

Tras conquistar la Tabla Anual, el equipo de Arruabarrena debe disputar las finales de la Sudamericana y la Copa Argentina, además está en los playoffs del Clausura con la posibilidad de acceder al Trofeo de Campeones.
Boca atraviesa uno de los momentos más importantes de su temporada y todavía tiene mucho por jugar. Después de conquistar la tabla anual, el equipo de Rodolfo Arruabarrena goleó 3-0 a Banfield, se clasificó a la final de la Copa Argentina y aseguró su presencia en la definición de la Copa Sudamericana. Además, disputará los playoffs del Torneo Clausura y podría acceder al Trofeo de Campeones, por lo que tiene la posibilidad de sumar cuatro títulos más antes de terminar 2026.
El primer objetivo ya quedó cumplido con la consagración en la liga, donde el Xeneize consiguió un triunfo agónico ante Defensa y Justicia gracias a un gol de Enner Valencia en el último minuto y alcanzó los 63 puntos, uno más que Rosario Central. De esa manera, levantó su primer trofeo del año y dejó atrás una sequía de más de tres años sin títulos.
La gran ilusión internacional está puesta en la Copa Sudamericana, donde Boca buscará volver a conquistar un título continental después de 18 años. El equipo de Arruabarrena eliminó a O'Higgins, Recoleta, San Pablo y Vasco da Gama para llegar a la final, en la que enfrentará a Atlético Mineiro el próximo sábado a las 19.30 en Barranquilla.
La Copa Argentina es otra de las grandes oportunidades que tiene el Xeneize. Después de superar a Vélez y Racing, goleó 3-0 a Banfield en Mendoza y consiguió el pasaje a la definición. Su rival será Platense, que dejó en el camino a Atlético Tucumán en la tanda de penales. La final está programada para el miércoles 2 de diciembre, con sede y horario todavía por confirmar.
Por el Torneo Clausura, Boca terminó segundo en la Zona A con 33 puntos y se aseguró la localía para los octavos de final. El miércoles 25 recibirá a Independiente Rivadavia en la Bombonera y, si avanza, podría jugar los cuartos de final en su estadio ante Gimnasia o Newell's. La definición del campeonato está prevista para el 12 de diciembre, y de conquistarlo, tendrá la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Apertura, el sábado 19 de diciembre en el Mario Alberto Kempes.
21 de noviembre: Boca vs. Atlético Mineiro | Final de la Copa Sudamericana
25 de noviembre: Boca vs. Independiente Rivadavia | Octavos de final del Torneo Clausura
2 de diciembre: Boca vs. Platense | Final de la Copa Argentina
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