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Boca - Platense, por la final de la Copa Argentina: cuándo se juega y las posibles sedes

El Xeneize y el Calamar se enfrentarán el 2 de diciembre por el título y un lugar en la próxima Copa Libertadores, aunque la AFA todavía debe confirmar el horario y el estadio que albergará la definición.

La final de la Copa Argentina 2026 ya tiene a sus dos protagonistas: Boca y Platense se enfrentarán por el título después de superar sus respectivas semifinales. El Xeneize goleó 3-0 a Banfield, mientras que el Calamar eliminó a Atlético Tucumán en la definición por penales y consiguió un lugar histórico en el partido decisivo.

El encuentro se disputará el miércoles 2 de diciembre, aunque todavía resta que la AFA confirme el horario y el estadio. Por el momento, hay tres escenarios que aparecen como posibles sedes para albergar la definición del certamen.

El anuncio oficial de la final de la Copa Argentina

Además del título de campeón de la Copa Argentina, Platense se juega la clasificación a la próxima Copa Libertadores y ganarle a Boca no es su única vía posible. Como el Xeneize ya obtuvo la clasificación al certamen por la tabla anual, el Calamar, en caso de perder la definición, deberá esperar que los dirigidos por Arruabarrena se consagren en el Torneo Clausura o la Copa Sudamericana para obtener el cupo otorgado por el campeonato nacional.

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