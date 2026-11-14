Boca - Platense, por la final de la Copa Argentina: cuándo se juega y las posibles sedes

El anuncio oficial de la final de la Copa Argentina

¡ACÁ ESTÁN LOS FINALISTAS DE #NUESTRACOPA! @BocaJrsOficial @caplatense #CopaArgentinaAXIONenergy https://t.co/pDAUtOezUS — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 15, 2026

Además del título de campeón de la Copa Argentina, Platense se juega la clasificación a la próxima Copa Libertadores y ganarle a Boca no es su única vía posible. Como el Xeneize ya obtuvo la clasificación al certamen por la tabla anual, el Calamar, en caso de perder la definición, deberá esperar que los dirigidos por Arruabarrena se consagren en el Torneo Clausura o la Copa Sudamericana para obtener el cupo otorgado por el campeonato nacional.