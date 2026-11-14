El mensaje de Arruabarrena tras la clasificación de Boca: "Es importante acostumbrarse a ganar"

Paredes fue reemplazado en el complemento y el Vasco aseguró que se encuentra en buenas condiciones.

Arruabarrena también llevó tranquilidad sobre el estado físico de Leandro Paredes, quien fue reemplazado durante el encuentro. “Paredes salió bien, cansado. Viene de un año de mucha actividad, no tuvo pretemporada. Está bien, es el capitán, es el líder”, explicó. Luego, entre elogios, agregó una broma sobre el mediocampista: “Alguna vez en el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen, pero es gratificante tener un jugador de esa categoría”.

Por último, el técnico remarcó la importancia de sostener la mentalidad ganadora en un club como Boca y destacó la personalidad que mostró el plantel durante la temporada. “Es importante acostumbrarte a ganar y más en este club. Tener personalidad y carácter e insistir cuando las cosas van mal es una virtud del equipo”, afirmó. Y, antes de cerrar, dejó en claro cuál es el objetivo inmediato: “Lo importante es que estemos bien de la cabeza, ahora a pensar en Barranquilla”.