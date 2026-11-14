El mensaje de Arruabarrena tras la clasificación de Boca: "Es importante acostumbrarse a ganar"

Luego del 3-0 ante Banfield, el entrenador celebró la clasificación a la final de la Copa Argentina, elogió al plantel y puso el foco en la definición de la Sudamericana ante Atlético Mineiro.
Rodolfo Arruabarrena se mostró satisfecho después de que Boca goleara 3-0 a Banfield y consiguiera el pasaje a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Platense. El entrenador valoró la respuesta del equipo después de la consagración en la tabla anual y destacó la dificultad de afrontar una semifinal apenas cuatro días después de conseguir un título. “Contento de tener una nueva final. Felicito a mis jugadores porque es difícil jugar después de lograr un título que se necesitaba en el club”, expresó.
Al analizar el desarrollo del encuentro, el DT reconoció que al Xeneize le costó encontrar su juego durante la primera parte, aunque resaltó la importancia de abrir el marcador antes del descanso. “Nos costó el primer tiempo, sobre todo los primeros minutos. Teníamos que tener cuidado con los espacios, hicimos el gol en el momento justo. En el segundo tiempo, Banfield vino a buscar, encontramos más espacios, estuvimos más precisos y el triunfo es merecido”, explicó.
Con la clasificación asegurada, Arruabarrena también se refirió a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se disputará el próximo sábado en Barranquilla. “Tenemos una semana para pensar en la final de la Sudamericana y trataremos de darle una alegría a nuestra gente”, aseguró. Además, explicó cómo administra las cargas y las variantes en el equipo. “Tengo jugadores inteligentes y trato de poner siempre lo mejor. Hace rato que vamos partido a partido”, sostuvo.
Por otra parte, el entrenador elogió a Álvaro Montero, quien tuvo intervenciones importantes para mantener el arco en cero frente al Taladro. “Montero vino a un club importante, lleva una adaptación, pero es jerarquía y un arquero de selección. Se siente respaldado en cuanto a su rendimiento”, afirmó. También destacó la competencia con Leandro Brey y Javier García, al considerar que la disputa por el puesto ayuda a elevar el nivel de todos.
Arruabarrena también llevó tranquilidad sobre el estado físico de Leandro Paredes, quien fue reemplazado durante el encuentro. “Paredes salió bien, cansado. Viene de un año de mucha actividad, no tuvo pretemporada. Está bien, es el capitán, es el líder”, explicó. Luego, entre elogios, agregó una broma sobre el mediocampista: “Alguna vez en el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen, pero es gratificante tener un jugador de esa categoría”.
Por último, el técnico remarcó la importancia de sostener la mentalidad ganadora en un club como Boca y destacó la personalidad que mostró el plantel durante la temporada. “Es importante acostumbrarte a ganar y más en este club. Tener personalidad y carácter e insistir cuando las cosas van mal es una virtud del equipo”, afirmó. Y, antes de cerrar, dejó en claro cuál es el objetivo inmediato: “Lo importante es que estemos bien de la cabeza, ahora a pensar en Barranquilla”.
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