Boca goleó 3-0 a Banfield, es finalista de la Copa Argentina y va por otro título

Con Banfield obligado a adelantarse para buscar el descuento, el Xeneize aprovechó los espacios y amplió la diferencia. Villa volvió a participar de una gran combinación, esta vez con Leandro Lozano, quien se proyectó por la banda y recibió la devolución del colombiano con un centro preciso al segundo palo para definir y establecer el 3-0 definitivo.

Con la clasificación asegurada, Arruabarrena realizó modificaciones para administrar las cargas y darle descanso a algunos titulares, con la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en el horizonte. Boca celebró junto a su gente en Mendoza y ahora tendrá otra definición por delante: el 2 de diciembre se medirá con Platense en busca de un nuevo título.

El resumen de Boca 3-0 Banfield