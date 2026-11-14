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Boca goleó 3-0 a Banfield, es finalista de la Copa Argentina y va por otro título

El Xeneize se impuso con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano en Mendoza, aseguró su lugar en la definición ante Platense y sigue firme en la pelea por sumar otra estrella.

Boca goleó 3-0 a Banfield y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2026, donde enfrentará a Platense el próximo 2 de diciembre. El equipo del Vasco Arruabarrena volvió a mostrar su contundencia en Mendoza y consiguió una victoria que le permite seguir en carrera por otro título en un semestre en el que ya conquistó la Liga y también disputará la final de la Copa Sudamericana.

El Taladro tuvo las primeras oportunidades para abrir el marcador y obligó a Álvaro Montero a intervenir en dos ocasiones ante remates peligrosos de Tomás Adoryan. Boca, por su parte, tardó en encontrar espacios frente a un rival ordenado, pero comenzó a crecer con el correr de los minutos, principalmente a partir de la circulación de Leandro Paredes y las proyecciones de Malcom Braida.

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Cuando el primer tiempo llegaba a su final, apareció la jerarquía del capitán para romper el cero. En la última jugada antes del descanso, Paredes metió un exquisito pase por encima de la defensa y encontró a Santiago Ascacíbar, quien llegó libre al área y conectó un cabezazo contra un palo para establecer el 1-0 y darle una ventaja clave al Xeneize.

En el complemento, Boca manejó los tiempos del partido y encontró el segundo a los 18 minutos, cuando Sebastián Villa recibió sobre la izquierda, encaró hacia el área, enganchó para su pierna derecha y sacó un potente remate que se metió junto a un poste, lejos del alcance del Ruso Rodríguez. El colombiano volvió a ser determinante y encaminó la clasificación del equipo de Arruabarrena.

Con Banfield obligado a adelantarse para buscar el descuento, el Xeneize aprovechó los espacios y amplió la diferencia. Villa volvió a participar de una gran combinación, esta vez con Leandro Lozano, quien se proyectó por la banda y recibió la devolución del colombiano con un centro preciso al segundo palo para definir y establecer el 3-0 definitivo.

Con la clasificación asegurada, Arruabarrena realizó modificaciones para administrar las cargas y darle descanso a algunos titulares, con la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en el horizonte. Boca celebró junto a su gente en Mendoza y ahora tendrá otra definición por delante: el 2 de diciembre se medirá con Platense en busca de un nuevo título.

El resumen de Boca 3-0 Banfield

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