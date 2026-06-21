Juan Román Riquelme llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors para que el lateral derecho uruguayo Leandro Lozano se ponga la camiseta azul y oro.
Boca tiene a su primer refuerzo para la nueva etapa del Vasco Arruabarrena: Leandro Lozano. Juan Román Riquelme arregló con Argentinos Juniors para que el lateral derecho uruguayo se ponga la camiseta azul y oro para el segundo semestre del 2026 donde estará la Copa Sudamericana como máximo objetivo.
Boca pagará por el 100% de la ficha de Lozano unos 3.500.000 de dólares y el futbolista firmará por tres temporadas con la institución. El lunes se hará la revisión médica y si todo sale bien después pondrá el gancho para comenzar su historia con el Xeneize.
Boca buscó a Lozano después de que el Vasco dejó de tener en cuenta a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga tras considerar que no tienen el nivel necesario para competir por un lugar en su equipo. De esta manera, Lozano llegará para pelear por el puesto con el juvenil Dylan Gorosito.
Leandro Lozano disputó 17 partidos con Argentinos en este 2026: dio tres asistencias y fue amonestado en tres oportunidades en el Bicho, que llegó a las semifinales del Torneo Apertura, donde cayó con Belgrano por penales. El Boca del Vasco se empezó a armar...
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