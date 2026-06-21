La reina Máxima dijo presente y festejó el histórico empate de Curazao: baile a pura música en el vestuario junto al rey Guillermo

La monarca acompañó a la delegación caribeña en una jornada inolvidable y participó de los festejos tras la obtención del primer punto de su historia en la Copa del Mundo.

Curazao escribió una página inédita en su historia mundialista y la celebración continuó mucho después del pitazo final. Tras el empate frente a Ecuador, resultado que le permitió sumar por primera vez en una Copa del Mundo, el plantel recibió una visita muy especial en el vestuario del Arrowhead Stadium de Kansas: los futbolistas y el cuerpo técnico compartieron los festejos con el rey Guillermo de los Países Bajos y la reina Máxima Zorreguieta, quienes siguieron de cerca el encuentro desde las tribunas y luego bajaron a los camarines para felicitar a la delegación por la actuación.