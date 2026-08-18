Boca vs. Recoleta: la formación para la vuelta de la Copa Sudamericana, con algunas bajas por lesión

Frente a este escenario, Dylan Gorosito y Ayrton Costa aparecen como los reemplazantes definidos. El primero ocupará el lateral derecho en lugar de Lozano, mientras que el segundo ingresará por Pellegrino en la defensa.

En las últimas horas, Lautaro Di Lollo apareció en el centro de la escena. El defensor central está al límite en lo físico y el entrenador analiza preservarlo para el duelo en la Copa Sudamericana, con Nicolás Figal como su próximo reemplazante.

O'Higgins vs. Boca, por la Copa Sudamericana.

La duda pasa por el lugar que dejó vacante el capitán. Arruabarrena analiza dos alternativas para rearmar el mediocampo: repetir el 4-2-3-1 utilizado ante Platense, con Miguel Merentiel como variante, o conservar el 4-3-3 y sumar a Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech. En ese último escenario, Sebastián Villa dejaría la formación.

Por último, Enner Valencia aparece entre los convocados por primera vez desde su llegada. El delantero ecuatoriano viajó a Asunción y comenzará el encuentro entre los suplentes, aunque tiene chances de sumar sus primeros minutos con la camiseta azul y oro.

La probable formación de Boca vs. Recoleta, por la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa , Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

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