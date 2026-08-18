Boca vs. Recoleta: la formación para la vuelta de la Copa Sudamericana, con algunas bajas por lesión

El conjunto de Arruabarrena llega con ventaja tras el 3-1 de la ida, aunque afrontará el duelo con tres bajas por lesión y una incógnita en la mitad de la cancha.
Boca tendrá este martes una cita determinante en Paraguay. Desde las 19, visitará a Recoleta por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, apenas 72 horas después del 1-1 ante Platense por el Torneo Clausura.
El resultado conseguido en el primer encuentro le permite jugar con margen, pero el calendario apretado generó inconvenientes. El entrenador deberá modificar el equipo por tres ausencias, con el objetivo de sostener la diferencia y meterse entre los ocho mejores, instancia en la que enfrentará al vencedor de San Pablo y Bolívar.
La baja más importante estará en el mediocampo. Leandro Paredes no será de la partida luego de terminar el último compromiso con una inflamación en el isquiotibial izquierdo. El capitán fue reemplazado durante el entretiempo y posteriormente confirmó que no viajaría a Asunción para continuar con su recuperación.
También quedaron descartados Marco Pellegrino y Leandro Lozano. El zaguero sufrió un pinchazo en el posterior de la pierna izquierda, mientras que el lateral volvió a sentir molestias en una zona que ya le había impedido jugar algunos encuentros durante el semestre.
Frente a este escenario, Dylan Gorosito y Ayrton Costa aparecen como los reemplazantes definidos. El primero ocupará el lateral derecho en lugar de Lozano, mientras que el segundo ingresará por Pellegrino en la defensa.
En las últimas horas, Lautaro Di Lollo apareció en el centro de la escena. El defensor central está al límite en lo físico y el entrenador analiza preservarlo para el duelo en la Copa Sudamericana, con Nicolás Figal como su próximo reemplazante.
La duda pasa por el lugar que dejó vacante el capitán. Arruabarrena analiza dos alternativas para rearmar el mediocampo: repetir el 4-2-3-1 utilizado ante Platense, con Miguel Merentiel como variante, o conservar el 4-3-3 y sumar a Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech. En ese último escenario, Sebastián Villa dejaría la formación.
Por último, Enner Valencia aparece entre los convocados por primera vez desde su llegada. El delantero ecuatoriano viajó a Asunción y comenzará el encuentro entre los suplentes, aunque tiene chances de sumar sus primeros minutos con la camiseta azul y oro.
Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.
Televisa ESPN
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