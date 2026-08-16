Boca no tendrá a Leandro Paredes para el duelo de vuelta con Recoleta

Sin embargo, más allá del optimismo del entrenador, el tiempo terminó dando una mala noticia, que fue confirmada por el propio futbolista. "Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes", escribió Paredes en un posteo de Instagram. Y después realizó otra publicación con varias fotos con su familia, con quienes buscará recargar energías.

Además, Paredes no es la única baja de último momento de Boca para la revancha con Recoleta: Leandro Lozano y Marco Pellegrino también tienen lesiones musculares y no viajarán a Paraguay. Cabe recordar que el Xeneize se impuso 3 a 1 en la ida como local en el Ducó y ahora buscará sellar el pase a la próxima ronda del certamen internacional.