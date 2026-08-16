Boca no tendrá a Leandro Paredes para el duelo de vuelta con Recoleta

El capitán sufrió una molestia el último partido ante Platense y ahora confirmó que no podrá estar en la definición de la serie de la Sudamericana: "Toca descansar, recuperarme y volver más fuerte".
Boca no tendrá a Leandro Paredes para el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana de este martes contra Recoleta en Paraguay después del triunfo 3 a 1 en la ida. El capitán confirmó la mala noticia para el Xeneize con un posteo en su cuenta de Instagram.
Paredes debió pedir el cambio en el entretiempo y no salió a jugar el complemento contra Platense, la última presentación del equipo que terminó en un empate en uno en Vicente López. Y, en las últimas horas, se confirmó que tiene una lesión muscular, por lo que no podrá estar en el duelo copero.
"La sintió en los primeros minutos y después hizo cambios de frente, hasta pateó al arco. Es verdad que no fue a los córner. Es inteligente. Se cuida y nos pidió el cambio. No creo que sea nada grave pero veremos qué dicen los médicos. Es lo que hay, jugamos cada tres o cuatro días y pongo lo mejor que tengo. Si se caen, vendrá otro con muchas ganas y así se sale de esta situación", aseguró Rodolfo Arruabarrena al ser consultado sobre Paredes post-partido.
Sin embargo, más allá del optimismo del entrenador, el tiempo terminó dando una mala noticia, que fue confirmada por el propio futbolista. "Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes", escribió Paredes en un posteo de Instagram. Y después realizó otra publicación con varias fotos con su familia, con quienes buscará recargar energías.
Además, Paredes no es la única baja de último momento de Boca para la revancha con Recoleta: Leandro Lozano y Marco Pellegrino también tienen lesiones musculares y no viajarán a Paraguay. Cabe recordar que el Xeneize se impuso 3 a 1 en la ida como local en el Ducó y ahora buscará sellar el pase a la próxima ronda del certamen internacional.
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