La polémica mano de Gorosito en Boca y un posible penal no cobrado para Platense: ¿qué vio el VAR?

Es allí el foco de la discusión: ¿cuál es el criterio reglamentario?, ¿qué vio el VAR?, ¿retrocedieron la jugada o sólo vieron la del delantero? Según el periodista Germán García Grova, la terna argumentó que ”es una jugada gris, no parece sancionable por cercanía y porque viene en un movimiento natural para la acción que realiza”. En la imagen, el lateral derecho llega a la carrera para marcar y la pelota ya está aterrizando; es decir, no llega cuando se encontraba de espaldas y es con ella de frente que se la lleva puesta.

La calentura disfrazada de Martín Palermo por el penal no cobrado a Platense

El ídolo de Boca y flamante DT de Platense -enfrenta su segundo ciclo- no hizo a un lado la polémica que trascendió afuera de la cancha. Sin encender demasiado la polémica y con la serenidad que lo caracteriza como entrenador, habló de la jugada apuntando directamente a los jueces.

"SE VIO LA MANO DE LUCIANO PERO NO SE VIO LA MANO DEL DE BOCA... QUE QUERÉS QUE TE DIGA. DECISIONES MEDIAS... MEJOR NO HABLAR"



Palermo no quiso opinar sobre el polémico penal que no le dieron a Platense, por mano de Gorosito, que podría haber sido el 2-0 en Vicente López pic.twitter.com/Wn5x6mXLOF — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

"Se vio la mano de Luciano (Giménez) pero no se vio la mano del de Boca. ¿Qué querés que te diga? Se ve que cuando volvieron para atrás, no volvieron hasta la mano de Gorosito, fueron a la mano de Luciano. Decisiones medias... Mejor no hablar", soltó el Titán en conferencia de prensa, en un sugestivo mensaje.