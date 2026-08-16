La polémica mano de Gorosito en Boca y un posible penal no cobrado para Platense: ¿qué vio el VAR?

Luciano Giménez había convertido el 2-0 para el Calamar, pero fue anulado por sacar ventaja con la mano. Sin embargo, las cámaras advirtieron lo que puertas adentro no: el lateral del Xeneize la había tocado antes, y estaban adentro del área.
Boca y Platense se resignaron a un 1-1 que quedó corto para el choque entretenido que coronó la noche del sábado. La posesión se repartió bastante y el tercer gol del encuentro estaba al caer, pero el árbitro pitó antes. Sin embargo, como los tantos no fueron protagonistas, aparecieron las polémicas. Esta vez, fue una que se vio pospartido y dejó al VAR en el centro de la escena.
Cuando el Calamar controlaba el encuentro gracias a la ventaja obtenida por el gol de Kevin Retamar y el reloj ya marcaba la mitad del segundo tiempo, Luciano Giménez quiso hacer valer la ley del ex -salió de las Inferiores del Xeneize-, se pasó a uno, a dos y le dio de derecha para dejar tirado a Álvaro Montero con el 2-0 en Vicente López.
Con las manos pegadas, no lo gritó por respeto a su pasado futbolístico. Y fue allí cuando apareció la respuesta negativa de Jorge Baliño, que no la fue a ver y comunicó la decisión tras el chequeo VAR: el delantero la tocó con la mano, se la llevó puesta y metió el gol; por lo tanto, fue invalidado.
El partido siguió su curso, pero las redes se encendieron en los últimos minutos del encuentro y no perdonaron en el post. Una cámara de frente lo enfoca a Dylan Gorosito en la marca y, en el centro que le llega a Giménez, se puede observar que la pelota impacta con su mano, cambiando su curso. Si bien el balón le quedó para hacer el segundo al futbolista local, Platense se vio perjudicado, porque no sólo le anularon el gol por la mano, sino que no cobraron la del rival en la inmediata jugada anterior y tampoco sancionaron el penal correspondiente.
Es allí el foco de la discusión: ¿cuál es el criterio reglamentario?, ¿qué vio el VAR?, ¿retrocedieron la jugada o sólo vieron la del delantero? Según el periodista Germán García Grova, la terna argumentó que ”es una jugada gris, no parece sancionable por cercanía y porque viene en un movimiento natural para la acción que realiza”. En la imagen, el lateral derecho llega a la carrera para marcar y la pelota ya está aterrizando; es decir, no llega cuando se encontraba de espaldas y es con ella de frente que se la lleva puesta.
El ídolo de Boca y flamante DT de Platense -enfrenta su segundo ciclo- no hizo a un lado la polémica que trascendió afuera de la cancha. Sin encender demasiado la polémica y con la serenidad que lo caracteriza como entrenador, habló de la jugada apuntando directamente a los jueces.
"Se vio la mano de Luciano (Giménez) pero no se vio la mano del de Boca. ¿Qué querés que te diga? Se ve que cuando volvieron para atrás, no volvieron hasta la mano de Gorosito, fueron a la mano de Luciano. Decisiones medias... Mejor no hablar", soltó el Titán en conferencia de prensa, en un sugestivo mensaje.
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