Boca visita a Gimnasia de Mendoza: hora, TV, árbitro y formaciones

El Xeneize se mide desde las 16.30 con el Lobo mendocino por la octava fecha del Clausura. El Vasco Arruabarrena prepara una formación con varios cambios.
Boca Juniors visitará este sábado a Gimnasia de Mendoza, desde las 16.30, por la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie, donde el Lobo buscará aprovechar la localía ante uno de los grandes del fútbol argentino.
El partido será televisado por ESPN Premium para todo el país, con el arbitraje de Darío Herrera. Boca buscará sumar su segunda victoria consecutiva en el campeonato, aunque llegará con una formación alternativa debido a la seguidilla de partidos.
El Xeneize tiene la cabeza puesta también en lo que viene: el próximo martes comenzará su serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo. Por ese motivo, Rodolfo Arruabarrena prepara una rotación importante para preservar a varios de sus habituales titulares.
El conjunto de la Ribera viene de avanzar ante Vélez en la Copa Argentina, en un partido que se definió por penales. Además, tiene las bajas de Leandro Paredes y Milton Delgado, ambos afectados por molestias musculares. El capitán apunta a regresar para el duelo internacional.
El único titular habitual que se mantendría desde el comienzo sería Álvaro Montero, quien viene de convertirse en héroe ante Vélez al atajar dos penales en la definición. En defensa, Dylan Gorosito ingresaría por Leandro Lozano, mientras que Nicolás Figal y Marco Pellegrino formarían la zaga central. Además, Matías Satas tendría su estreno absoluto en Primera en lugar de Lautaro Blanco.
En el mediocampo aparecerían Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón y Kevin Zenón, mientras que Carlos Palacios tendría la función de enlace. En ataque, Leonel Flores y Enner Valencia serían los elegidos, con el delantero ecuatoriano ante su primera titularidad con la camiseta de Boca.
Del otro lado estará un Gimnasia de Mendoza que es una de las sorpresas del torneo y buscará quedarse con tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.
El historial entre ambos equipos registra nueve enfrentamientos, con tres triunfos de Gimnasia, dos de Boca y cuatro empates. El Xeneize intentará romper esa estadística y llevarse una victoria de Mendoza antes de enfocarse de lleno en su desafío internacional.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O'Connor; Luciano Cingolani, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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