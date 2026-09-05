Boca visita a Gimnasia de Mendoza: hora, TV, árbitro y formaciones

Boca irá con varios cambios después de eliminar a Vélez en la Copa Argentina.

Boca va con varios cambios

El único titular habitual que se mantendría desde el comienzo sería Álvaro Montero, quien viene de convertirse en héroe ante Vélez al atajar dos penales en la definición. En defensa, Dylan Gorosito ingresaría por Leandro Lozano, mientras que Nicolás Figal y Marco Pellegrino formarían la zaga central. Además, Matías Satas tendría su estreno absoluto en Primera en lugar de Lautaro Blanco.

En el mediocampo aparecerían Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón y Kevin Zenón, mientras que Carlos Palacios tendría la función de enlace. En ataque, Leonel Flores y Enner Valencia serían los elegidos, con el delantero ecuatoriano ante su primera titularidad con la camiseta de Boca.

Del otro lado estará un Gimnasia de Mendoza que es una de las sorpresas del torneo y buscará quedarse con tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

El historial entre ambos equipos registra nueve enfrentamientos, con tres triunfos de Gimnasia, dos de Boca y cuatro empates. El Xeneize intentará romper esa estadística y llevarse una victoria de Mendoza antes de enfocarse de lleno en su desafío internacional.

Probables formaciones:

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O'Connor; Luciano Cingolani, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.