Piero Maza será el árbitro de Boca ante San Pablo por la Copa Sudamericana

El chileno fue designado por Conmebol para dirigir la ida de los cuartos de final en La Bombonera y volverá a estar al frente de un partido del Xeneize contra Recoleta por el mismo certamen.
Piero Maza fue designado por Conmebol para dirigir el partido de ida entre Boca y San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará el próximo martes desde las 21.30 en la Bombonera y será la quinta vez que el árbitro chileno dirija al Xeneize. Su antecedente más recordado es la eliminación ante Alianza Lima en la Libertadores 2025, una serie que terminó definida por penales y fue para el olvido para el club argentino.
Maza ya dirigió a Boca hace pocos días, en la victoria por 3-1 ante Recoleta por los octavos de final de la Sudamericana. En aquel encuentro disputado en el Tomás Adolfo Ducó, expulsó a Wilfrido Báez a instancias del VAR sobre el cierre del primer tiempo y, en la segunda etapa, mostró la roja a Dairon Mosquera. Antes, también había estado en el triunfo 1-0 ante Deportivo Cali en 2022 y en el empate frente a Nacional Potosí por la Sudamericana 2024.
El antecedente más sensible para Boca se produjo en la Copa Libertadores 2025, cuando Maza dirigió la revancha ante Alianza Lima en la Bombonera. Aquel equipo de Fernando Gago ganó 2-1, pero la serie quedó igualada y se definió desde los doce pasos, donde el conjunto peruano fue más efectivo y avanzó de ronda. El chileno también cuenta con experiencia en partidos importantes a nivel continental: dirigió la final de la Sudamericana 2025 que Lanús le ganó a Atlético Mineiro y la semifinal de la Libertadores entre Racing y Flamengo.
A nivel de selecciones, Maza también tiene antecedentes de primer nivel con la Selección Argentina. Fue el árbitro del triunfo de la Albiceleste ante Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias 2023 y dirigió la Finalissima 2022, en la que el equipo de Lionel Scaloni derrotó a Italia en Wembley. Ahora tendrá una nueva prueba de alto calibre en La Bombonera, con Boca y San Pablo frente a frente por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana.
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