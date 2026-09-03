Piero Maza será el árbitro de Boca ante San Pablo por la Copa Sudamericana

El chileno fue designado por Conmebol para dirigir la ida de los cuartos de final en La Bombonera y volverá a estar al frente de un partido del Xeneize contra Recoleta por el mismo certamen.

Piero Maza fue designado por Conmebol para dirigir el partido de ida entre Boca y San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará el próximo martes desde las 21.30 en la Bombonera y será la quinta vez que el árbitro chileno dirija al Xeneize. Su antecedente más recordado es la eliminación ante Alianza Lima en la Libertadores 2025, una serie que terminó definida por penales y fue para el olvido para el club argentino.