Boca le ganó el duelo de penales a Vélez en la Copa Argentina y extendió una estadística que impresiona

Rosario Central, Talleres y Huracán lideran esa estadística, con 16 victorias cada uno en definiciones por penales. Sin embargo, sus porcentajes son inferiores: 62,50% para el Canalla y 56,25% tanto para la T como para el Globo.

Por eso, aunque no sea el equipo con más triunfos en tandas dentro del torneo, sí es el que presenta la mejor relación entre victorias y definiciones disputadas. Una particularidad que refuerza el vínculo entre el club y una competencia en la que también tiene otro récord.

El conjunto de la Ribera es el máximo campeón de la Copa Argentina, con cuatro títulos, y ahora volvió a demostrar desde los doce pasos por qué las definiciones son uno de sus terrenos predilectos.