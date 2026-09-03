Boca le ganó el duelo de penales a Vélez en la Copa Argentina y extendió una estadística que impresiona

El triunfo ante el Fortín volvió a poner en primer plano una de las grandes fortalezas del Xeneize, que ganó 46 tandas de 65 disputadas en su historia.
Las definiciones desde los doce pasos forman parte de la historia competitiva del club. En total, Boca ganó 46 de las 65 tandas que disputó y perdió las 19 restantes, un balance que se traduce en una efectividad del 70,7%.
El último capítulo se escribió en Córdoba, donde el conjunto de Rodolfo Arruabarrena necesitó llegar a los penales para superar a Vélez y avanzar a los cuartos de final. Álvaro Montero fue determinante al contener dos remates y convertirse en el gran responsable de la clasificación.
Pero existe un escenario en el que ese dominio resulta todavía más contundente. Boca participó en 15 tandas de penales en la Copa Argentina y se impuso en 13, mientras que solamente cayó en dos oportunidades.
Ese registro representa una efectividad del 86,67%, la más alta entre todos los equipos que disputaron el certamen. El dato adquiere mayor dimensión al compararlo con los clubes que más tandas ganaron.
Rosario Central, Talleres y Huracán lideran esa estadística, con 16 victorias cada uno en definiciones por penales. Sin embargo, sus porcentajes son inferiores: 62,50% para el Canalla y 56,25% tanto para la T como para el Globo.
Por eso, aunque no sea el equipo con más triunfos en tandas dentro del torneo, sí es el que presenta la mejor relación entre victorias y definiciones disputadas. Una particularidad que refuerza el vínculo entre el club y una competencia en la que también tiene otro récord.
El conjunto de la Ribera es el máximo campeón de la Copa Argentina, con cuatro títulos, y ahora volvió a demostrar desde los doce pasos por qué las definiciones son uno de sus terrenos predilectos.
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