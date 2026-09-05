Copa Argentina: Vélez analiza reclamar los puntos y la clasificación de Boca está en duda

El Fortín, en cambio, analiza apoyarse en la letra del reglamento para solicitar que se sancione a Boca y se le otorguen los puntos del partido, lo que modificaría al ganador de la serie y le permitiría avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina.

La situación deberá ser evaluada por los organismos correspondientes de la AFA, que tendrán que determinar si la infracción se configura por la simple inclusión del jugador en la planilla o si es necesario que el futbolista efectivamente ingrese al campo de juego. Mientras tanto, Boca aguarda una resolución que podría poner en duda su pase a la próxima instancia.