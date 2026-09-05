Copa Argentina: Vélez analiza reclamar los puntos y la clasificación de Boca está en duda

El Fortín estudia presentar una protesta ante la AFA por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido de Copa Argentina.
La clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina podría quedar bajo revisión. Vélez analiza presentar un reclamo ante la AFA por una posible infracción reglamentaria cometida por el Xeneize en el partido de octavos de final disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.
La polémica se originó porque Boca incluyó en la planilla oficial a seis jugadores extranjeros, cuando el reglamento establece que son cinco los futbolistas de esa condición que pueden ser anotados para un partido. Los nombres que aparecen en la nómina son Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.
Sin embargo, hay un dato que podría favorecer al equipo dirigido por el Vaco Arruabarrena: sólo cinco de esos seis futbolistas tuvieron participación en el encuentro. Ángel Romero permaneció en el banco de suplentes y no ingresó durante el partido que terminó 0 a 0 y, luego, tuvo el triunfo del Xeneize por penales.
Desde Boca sostienen que no existió una ventaja deportiva y que, en todo caso, la inclusión de un sexto extranjero en la planilla podría considerarse una cuestión administrativa. Por ese motivo, entienden que no correspondería quitarle la clasificación conseguida ante Vélez.
El Fortín, en cambio, analiza apoyarse en la letra del reglamento para solicitar que se sancione a Boca y se le otorguen los puntos del partido, lo que modificaría al ganador de la serie y le permitiría avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina.
La situación deberá ser evaluada por los organismos correspondientes de la AFA, que tendrán que determinar si la infracción se configura por la simple inclusión del jugador en la planilla o si es necesario que el futbolista efectivamente ingrese al campo de juego. Mientras tanto, Boca aguarda una resolución que podría poner en duda su pase a la próxima instancia.
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