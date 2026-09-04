Agustín Módica, el goleador de Gimnasia de Mendoza, se pierde el partido ante Boca

El entrenador Darío Franco aprovechará el último entrenamiento de este viernes, que será de baja intensidad, para definir quién ocupará su lugar en el ataque.

Entre las alternativas aparecen Santiago Rodríguez y Valentino Simoni. El primero, de 29 años, llegó a préstamo desde Argentinos Juniors y lleva un gol en su etapa con el conjunto mendocino, además de contar con mayor continuidad. Simoni, en tanto, arribó cedido desde Boca, aunque no suele estar entre las principales opciones del técnico de 57 años.

La ausencia de Módica se siente especialmente por su impresionante producción goleadora. Durante el Apertura convirtió cuatro tantos en 13 partidos, mientras que en el actual Clausura tuvo un arranque destacado: marcó contra Central Córdoba, convirtió dos goles frente a Unión y Talleres y luego anotó tres ante Gimnasia de La Plata. De esta manera, alcanzó las ocho conquistas en apenas siete fechas.

Sin su principal referencia en ofensiva, Gimnasia deberá buscar nuevas variantes. El protagonismo podría recaer especialmente en Facundo Lencioni, quien viene formando una gran sociedad con Módica y fue autor de dos golazos frente a Independiente el último fin de semana.

Además, la actuación del delantero despertó interés internacional: Módica fue sondeado por la Selección italiana y ya inició los trámites para obtener la nacionalidad que le permitiría representar a la “Azzurra” en caso de recibir una convocatoria.