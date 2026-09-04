Agustín Módica, el goleador de Gimnasia de Mendoza, se pierde el partido ante Boca

El delantero del Lobo mendocino es el goleador del torneo, con ocho goles en siete fechas, pero sufrió una lesión muscular y no estará este sábado frente al Xeneize.
El delantero Agustín Módica, figura y máximo artillero del torneo con ocho goles, sufrió una lesión muscular que le impedirá jugar el próximo compromiso de Gimnasia de Mendoza frente a Boca.
De acuerdo con información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el atacante presenta una dolencia muscular que lo dejará afuera del encuentro ante el conjunto “Xeneize”.
El partido se disputará este sábado 5 de septiembre desde las 16:30 y tendrá un condimento especial: será la primera vez que Boca visite el estadio Víctor Legrotaglie. Ante la expectativa generada por el histórico encuentro, la dirigencia mendocina instaló una tribuna desmontable con capacidad para 1.000 espectadores adicionales.
La baja de Módica representa un golpe importante para Gimnasia, que perderá a su principal carta ofensiva. Por el momento, no se difundió un parte médico oficial que detalle la zona afectada ni la gravedad de la lesión, aunque su ausencia para este partido ya fue confirmada.
El entrenador Darío Franco aprovechará el último entrenamiento de este viernes, que será de baja intensidad, para definir quién ocupará su lugar en el ataque.
Entre las alternativas aparecen Santiago Rodríguez y Valentino Simoni. El primero, de 29 años, llegó a préstamo desde Argentinos Juniors y lleva un gol en su etapa con el conjunto mendocino, además de contar con mayor continuidad. Simoni, en tanto, arribó cedido desde Boca, aunque no suele estar entre las principales opciones del técnico de 57 años.
La ausencia de Módica se siente especialmente por su impresionante producción goleadora. Durante el Apertura convirtió cuatro tantos en 13 partidos, mientras que en el actual Clausura tuvo un arranque destacado: marcó contra Central Córdoba, convirtió dos goles frente a Unión y Talleres y luego anotó tres ante Gimnasia de La Plata. De esta manera, alcanzó las ocho conquistas en apenas siete fechas.
Sin su principal referencia en ofensiva, Gimnasia deberá buscar nuevas variantes. El protagonismo podría recaer especialmente en Facundo Lencioni, quien viene formando una gran sociedad con Módica y fue autor de dos golazos frente a Independiente el último fin de semana.
Además, la actuación del delantero despertó interés internacional: Módica fue sondeado por la Selección italiana y ya inició los trámites para obtener la nacionalidad que le permitiría representar a la “Azzurra” en caso de recibir una convocatoria.
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