Marcos Rojo con el famoso matafuegos para defenderse de la policía brasileña.

La determinación desató la furia del banco de suplentes visitante. Hubo discusiones, empujones y agarrones sobre la línea de cal, en un clima que fue escalando hasta el final del encuentro. Como el marcador tampoco se modificó, la clasificación tuvo que resolverse desde los doce pasos: Atlético Mineiro ganó 3-1 y eliminó al Xeneize.

Sin embargo, lo peor llegó después del pitazo final. En el camino hacia los vestuarios, los cruces entre futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y personal de seguridad desembocaron en una batalla campal que recorrió el mundo. La policía brasileña tuvo que intervenir con gases lacrimógenos para controlar los incidentes.

Las imágenes dejaron escenas impactantes: Marcos Rojo con un matafuegos, Raúl Cascini involucrado en una pelea a golpes de puño, vallas que volaban por los aires y el presidente del conjunto brasileño arrojando una botella hacia los jugadores de Boca.

Las consecuencias también fueron importantes fuera del campo de juego: once integrantes de la delegación xeneize recibieron sanciones de entre tres y seis partidos, mientras que varios protagonistas debieron pasar la noche demorados en una comisaría de Belo Horizonte. Recién después de una noche pudieron emprender el regreso a Buenos Aires en el micro que los trasladó hasta el aeropuerto.

Entre los integrantes de aquella delegación estaban Sebastián Villa y Javier García. El colombiano, que todavía permanece en el club, aparece como uno de los protagonistas vinculados a aquel episodio, en una historia que volverá a cobrar actualidad con un nuevo cruce entre ambos equipos.