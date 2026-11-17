La última vez que se cruzaron por la Copa Libertadores, en 2021, la serie terminó con una batalla campal en Belo Horizonte y una polémica eliminación del Xeneize.
Boca volverá a cruzarse con Atlético Mineiro en un escenario de máxima expectativa, pero el antecedente más cercano entre ambos está lejos de ser un recuerdo agradable. En 2021, durante los octavos de final de la Copa Libertadores, protagonizaron una serie que terminó con una batalla campal, una delegación demorada en Brasil y duras sanciones disciplinarias.
El último enfrentamiento se disputó el 20 de julio de 2021, en plena pandemia de Covid-19. El equipo que entonces conducía Miguel Ángel Russo llegaba con la ilusión de avanzar en el certamen continental, después de haber quedado eliminado en las semifinales de la edición anterior frente a Santos.
La tensión había comenzado en el partido de ida, en la Bombonera. Allí, el árbitro colombiano Andrés Rojas anuló un gol de Diego González a instancias del VAR, por una supuesta infracción previa. La decisión provocó el enojo de todo el conjunto xeneize y, tras el empate sin goles, dejó la serie abierta para una revancha que ya prometía polémica.
En Belo Horizonte, la historia volvió a repetirse. A los 65 minutos, Marcelo Weigandt aprovechó un rebote del arquero y convirtió para Boca, pero el árbitro uruguayo Esteban Ostojich recibió un llamado del VAR y terminó invalidando la conquista por un offside milimétrico de González, quien habría interferido en la acción.
La determinación desató la furia del banco de suplentes visitante. Hubo discusiones, empujones y agarrones sobre la línea de cal, en un clima que fue escalando hasta el final del encuentro. Como el marcador tampoco se modificó, la clasificación tuvo que resolverse desde los doce pasos: Atlético Mineiro ganó 3-1 y eliminó al Xeneize.
Sin embargo, lo peor llegó después del pitazo final. En el camino hacia los vestuarios, los cruces entre futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y personal de seguridad desembocaron en una batalla campal que recorrió el mundo. La policía brasileña tuvo que intervenir con gases lacrimógenos para controlar los incidentes.
Las imágenes dejaron escenas impactantes: Marcos Rojo con un matafuegos, Raúl Cascini involucrado en una pelea a golpes de puño, vallas que volaban por los aires y el presidente del conjunto brasileño arrojando una botella hacia los jugadores de Boca.
Las consecuencias también fueron importantes fuera del campo de juego: once integrantes de la delegación xeneize recibieron sanciones de entre tres y seis partidos, mientras que varios protagonistas debieron pasar la noche demorados en una comisaría de Belo Horizonte. Recién después de una noche pudieron emprender el regreso a Buenos Aires en el micro que los trasladó hasta el aeropuerto.
Entre los integrantes de aquella delegación estaban Sebastián Villa y Javier García. El colombiano, que todavía permanece en el club, aparece como uno de los protagonistas vinculados a aquel episodio, en una historia que volverá a cobrar actualidad con un nuevo cruce entre ambos equipos.
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