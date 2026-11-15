De dónde salió el nuevo festejo de Sebastián Villa y Enner Valencia en Boca

"Somos merecedores de pasar a la final. Somos los más grandes y tenemos que ir por todo, somos Boca Juniors. Ahora a pensar en el sábado y en la final en mí país", expresó el colombiano en diálogo con TyC Sports, en referencia al compromiso decisivo de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

El baile que Villa y Valencia llevaron a las canchas.

El origen de esta tendencia se remonta a una improvisación en Madrid. A comienzos del mes pasado, Kevin Wai, cantante e influencer que suele recorrer espacios públicos con un parlante para invitar a otros artistas a improvisar, se presentó en las inmediaciones del boliche Shoko.

Allí propuso una pista de dembow para que los presentes se sumaran al desafío musical. El resultado se viralizó en cuestión de horas y superó los 50 millones de reproducciones en distintas plataformas, impulsando la popularidad de la canción y su particular coreografía.