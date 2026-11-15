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De dónde salió el nuevo festejo de Sebastián Villa y Enner Valencia en Boca

La celebración, al ritmo de un tema dominicano, se convirtió en furor en las redes sociales. Tanto el colombiano como el ecuatoriano la usan para celebrar los goles.

El triunfo de Boca ante Banfield dejó una imagen que rápidamente llamó la atención en las redes sociales. Sebastián Villa y Enner Valencia compartieron un particular baile después del segundo gol del colombiano, con una coreografía que se volvió viral durante las últimas semanas.

Se trata de "Dame Hombro", una canción del dominicano Bulin47 y el colombiano Kevin Wai. El tema salió hace alrededor de cinco semanas y ya superó las 20 millones de reproducciones en Spotify.

En el partido ante Banfield, Villa fue determinante para la victoria. A los 20 minutos del segundo tiempo, marcó un golazo después de enganchar y sacar un remate ajustado. Diez minutos más tarde, completó una gran actuación con una asistencia para Leandro Lozano.

"Somos merecedores de pasar a la final. Somos los más grandes y tenemos que ir por todo, somos Boca Juniors. Ahora a pensar en el sábado y en la final en mí país", expresó el colombiano en diálogo con TyC Sports, en referencia al compromiso decisivo de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

El baile que Villa y Valencia llevaron a las canchas.

El origen de esta tendencia se remonta a una improvisación en Madrid. A comienzos del mes pasado, Kevin Wai, cantante e influencer que suele recorrer espacios públicos con un parlante para invitar a otros artistas a improvisar, se presentó en las inmediaciones del boliche Shoko.

Allí propuso una pista de dembow para que los presentes se sumaran al desafío musical. El resultado se viralizó en cuestión de horas y superó los 50 millones de reproducciones en distintas plataformas, impulsando la popularidad de la canción y su particular coreografía.

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