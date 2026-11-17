El defensor de la Selección Argentina tiene contrato vigente en Francia, pero su futuro podría abrir una puerta para regresar al país.
El próximo mercado de pases podría tener a otro campeón del mundo como protagonista. Independiente y Boca siguen de cerca la situación de Nicolás Tagliafico, quien tiene contrato con Olympique Lyonnais hasta mediados de 2027 y todavía no definió dónde continuará su carrera.
En el caso del Rojo, ya le hicieron saber al lateral que irán a buscarlo si Luciano Nakis gana las elecciones presidenciales, en una iniciativa que cuenta con el respaldo de Sergio Agüero.
La posibilidad también aparece en el radar del Xeneize. Boca analiza la chance de incorporar al defensor para reforzar el lateral izquierdo, especialmente ante una eventual salida de Lautaro Blanco, uno de los futbolistas más regulares del equipo en las últimas temporadas.
El futbolista de 34 años, surgido de Banfield, tiene vínculo con el conjunto francés hasta mediados de 2027. Sin embargo, a partir de enero podrá negociar con otras instituciones si no renueva su contrato.
Por ahora, Tagliafico no tomó una decisión sobre su futuro. Una de las posibilidades es continuar en Europa durante el tramo final de su carrera, aunque el interés de dos clubes importantes del fútbol argentino podría abrir un nuevo escenario.
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