A pocos días de la definición contra Atlético Mineiro, el campeón del mundo expresó: "Esta final es especial por lo que significa la camiseta de Boca para mí".
Leandro Paredes palpitó la final de la Copa Sudamericana con Boca, que disputará el próximo sábado desde las 19.30 en Barranquilla contra el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez. En entrevista con Conmebol, el campeón del mundo, acostumbrado a jugar partidos de esta magnitud, explicó qué tiene de especial esta definición en lo personal.
"Obvio que va a ser especial por lo que significa para mí esta camiseta, lo que significa para todos nosotros volver a jugar una final internacional y estar a un paso de conseguir algo importante para el club y para todos nosotros que hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año para poder jugar este tipo de finales", señaló en diálogo con las redes oficiales de Conmebol.
Más allá de que tiene tres títulos con Boca entre sus dos ciclos, Paredes disputará su primera final con el Xeneize. Cabe recordar que conquistó el Torneo Apertura 2011 y la reciente Liga Profesional 2026 que no contaron con final y la Copa Argentina 2011-12 en la que no estuvo citado para el duelo decisivo contra Racing. De todas maneras, no será la única final que jugaría con la camiseta azul y amarilla después de clasificar a la de la Copa Argentina, con Platense de rival.
"Trato de no pensar mucho. Trato de vivir mi vida, mi carrera y esa final como he vivido las anteriores", cerró el mediocampista que ya disputó varios partidos de estas características: jugó dos finales del mundo, dos de Copa América, una de Champions League con el Paris Saint-Germain y otras tantas a nivel clubes.
Boca lleva 18 años sin ganar un título internacional: la Recopa Sudamericana 2008 fue la última alegría en el plano por fuera del país. Ahora, Paredes, como capitán y líder futbolístico del equipo, buscará cortar con esa racha y volver a poner en el club en lo más alto de un certamen internacional.
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