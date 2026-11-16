Más allá de que tiene tres títulos con Boca entre sus dos ciclos, Paredes disputará su primera final con el Xeneize. Cabe recordar que conquistó el Torneo Apertura 2011 y la reciente Liga Profesional 2026 que no contaron con final y la Copa Argentina 2011-12 en la que no estuvo citado para el duelo decisivo contra Racing. De todas maneras, no será la única final que jugaría con la camiseta azul y amarilla después de clasificar a la de la Copa Argentina, con Platense de rival.