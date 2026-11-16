El campeón del mundo y volante del Xeneize dirá presente en el "Adiós Apache", que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en Boca.
La despedida de Carlos Tévez en la Bombonera sigue sumando a figuras de algo nivel y peso mundial y para el próximo 20 de diciembre, no solo le dará un cierre oficial a su historia como futbolista, sino que lo hará en un escenario de magnitud como la Bombonera, su casa, con la camiseta del club de sus amores, junto a él, varios de los compañeros que fueron testigos de su recorrido deportivo, y otros que lo vieron con ojos de admiración y siguieron sus pasos: a la lista, se suma Leandro Paredes.
La cuenta oficial del adiós definitivo publicó un flyer con la foto del volante gritando un gol con la euforia que amerita el escudo azul y oro. El capitán del club al que volvió para sacarlo campeón, representa un nombre de peso dentro de los invitados, con un historial competitivo de relevancia gracias a su paso por el fútbol francés e italiano, y por lograr el Mundial y la Copa América con la Selección Argentina.
"Su historia tiene un vínculo especial con Carlos Tevez: ambos comparten su identificación con Boca Juniors, el orgullo de haber vestido la camiseta de la Selección Argentina y una trayectoria marcada por el fútbol de primer nivel", destaca el comunicado oficial
En un juego de misterio para avivar la expectativa rumbo al 20 de diciembre, la cuenta va publicando paulatinamente a los invitados y confirmados que compartirán un día histórico. Paredes se sumó a la lista de otros seis emblemas que acompañarán a Tévez a darle el cierre que nunca pudo hace cuatro años, cuando se retiró del fútbol profesional en 2022.
Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Lionel Messi -aunque resta la confirmación-, Río Ferdinand, Sergio Agüero y Gianluigi Buffon son las presencias anunciadas hasta ahora. Quedan varios por ratificar y hay expectativa por otras leyendas del fútbol internacional, con Cristiano Ronaldo como primero en la lista.
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