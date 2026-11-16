La despedida de Carlos Tévez en la Bombonera sigue sumando a figuras de algo nivel y peso mundial y para el próximo 20 de diciembre, no solo le dará un cierre oficial a su historia como futbolista, sino que lo hará en un escenario de magnitud como la Bombonera, su casa, con la camiseta del club de sus amores, junto a él, varios de los compañeros que fueron testigos de su recorrido deportivo, y otros que lo vieron con ojos de admiración y siguieron sus pasos: a la lista, se suma Leandro Paredes.