Bomba: Alexis Mac Allister podría pasar del Liverpool al Manchester United

Un traspaso directo entre estos clubes es una rareza que no se da desde el pase de Phil Chisnall del United al Liverpool en 1964. Hubo futbolistas que vistieron las dos camisetas, como Michael Owen o Paul Ince, pero no mediante negociaciones inmediatas entre las instituciones y en ese contexto cualquier intento por Mac Allister aparece como complejo, más aún teniendo en cuenta que el campeón del mundo es intocable en Liverpool y tiene contrato vigente hasta 2028.

Este interés sería impulsado especialmente por el copropietario Jim Ratcliffe, quien buscaría reforzar el mediocampo con un futbolista de jerarquía probada. Sin embargo, la viabilidad de la operación estaría atada a que el Manchester asegure su clasificación a la próxima Champions League. En paralelo, el club también sigue de cerca a otros nombres como Adam Wharton, Carlos Baleba y Elliot Anderson.

image

Mac Allister, tapa en los diarios ingleses por esta posible transferencia.

Según otros medios ingleses, se planteó la posibilidad de incluir jugadores en una eventual negociación, entre ellos aparece Kobbie Mainoo, una de las grandes promesas del United, aunque su salida sería difícil tanto por su proyección como por su identificación con el club. También fueron mencionados el uruguayo Manuel Ugarte y Mason Mount, alternativas que podrían facilitar un acuerdo, aunque no generan el mismo consenso en Anfield.

Mac Allister, de 27 años, llegó a Liverpool en 2023 desde Brighton por una cifra cercana a los 55 millones de libras y rápidamente se consolidó como una pieza clave del equipo. Con pasado en Argentinos Juniors y Boca y tras haber sido fundamental en la consagración de Argentina en Qatar 2022, su nombre vuelve a instalarse en el centro de la escena porque puede protagonizar un movimiento histórico entre dos gigantes del fútbol inglés después de más de seis décadas.