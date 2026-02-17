Carlos Sánchez dejará su cargo como mánager de San Lorenzo

Sánchez seguirá cumpliendo funciones hasta el cierre formal de su contrato y luego se despedirá del plantel y del cuerpo técnico, con los que trabajó de manera cercana desde su llegada a comienzos de 2025. Durante su gestión, tuvo un rol activo en el día a día del equipo y fue un nexo entre los futbolistas y la dirigencia en un contexto atravesado por dificultades institucionales y económicas, primero con Miguel Ángel Russo y luego con Damián Ayude de DT.

Según trascendió, uno de los factores que habría incidido en la determinación de la dirigencia es su vínculo con el representante Pascual Lezcano, quien maneja a varios futbolistas del plantel. Entre ellos se encuentran Yeison Gordillo, Nicolás Hernández, Facundo Altamirano, Diego Herazo y el reciente refuerzo Matías De Ritis. Además, algunas situaciones contractuales y reclamos salariales generaron tensiones internas durante el último mercado de pases.

Por el momento, no está definido si el club designará a un reemplazante. La directiva transitoria tiene mandato hasta el 30 de mayo, cuando se celebrarán elecciones para elegir democráticamente nuevas autoridades de la institución después del escándalo final del gobierno de Marcelo Moretti.