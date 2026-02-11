Dibu Martínez: encontronazo con un rival y gran atajada en el triunfo de Aston Villa

En un primer tiempo que no tuvo mucha acción, el arquero de la Selección Argentina se calentó con Jan Van Hecke, defensor del Brighton, después de que éste se interpuso en su camino y le impidió hacer un saque rápido para poner en marcha un contraataque. El 1 lo enfrentó, intercambiaron insultos y se armó un tumulto al sumarse otros jugadores. El árbitro lo solucionó con una tarjeta amarilla para ambos.

Por otro lado, el marplatense originó la situación de gol más clara para su equipo en los 45 minutos iniciales con un preciso envío de 40 metros para Jadon Sancho, en una acción que luego derivó hacia Morgan Rogers, cuyo remate fue bloqueado por el arquero Verbruggen.

Ya en el complemento, Dibu tuvo una impresionante salvada: voló y rozó con las yemas de los dedos derechos un disparo de 25 metros del turco Ferdi Kadolu que terminó, gracias a su intervención, rebotando en el travesaño envés de tener destino de red.

Después, Dibu volvió a mostrarse seguro y ganador en las alturas en varios centros y terminó sumando otra valla invicta en la Premier League. En el final, con un gol en contra de Jack Hinshelwood, Aston Villa logró volver al triunfo y se mantiene en la tercera posición del campeonato inglés con 50 puntos, solo por debajo de Manchester City (53) y Arsenal (56 con un partido menos).

