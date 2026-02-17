Copa Argentina: Aldosivi y Tigre avanzaron de ronda sin complicaciones

En Florencio Varela, el equipo de Guillermo Farré abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo a través de Joaquín Novillo, tras un córner ejecutado por Natanael Guzmán. El club de Primera había avisado antes con un cabezazo de Facundo De La Vega y volvió a estar cerca a los 32’, cuando el propio De La Vega picó la pelota por encima del arquero y el balón dio en el palo. San Miguel respondió con algunas aproximaciones y tiros de esquina, pero sin claridad en la definición.

En el complemento, el conjunto marplatense convirtió el triunfo en goleada: a los 10 minutos, Tomás Fernández aprovechó un error entre Rentería y Lungarzo para marcar el 2 a 0 final, luego de que en el inicio del segundo tiempo San Miguel desperdiciara una doble chance clara para empatar. Y, sobre los 37’, un despeje de Lucio Pérez terminó en contra de su propio arco y selló el 3-0 definitivo para Aldosivi, que controló el trámite hasta el cierre marcado por Bruno Amiconi.

El resumen de Aldosivi 3-0 San Miguel

Por su parte, en Morón, Tigre tuvo un partido trabajado ante un Claypole ordenado. El equipo de Diego Dabove generó la más clara del primer tiempo a los 32’, cuando Manuel Fernández quedó mano a mano pero el arquero Joaquín Cabrera achicó rápido y evitó el gol. El desarrollo fue friccionado, con pocas situaciones claras y se fueron al descanso sin goles.

La diferencia llegó en el segundo tiempo: a los 12 minutos, Ramón “Cachila” Arias conectó de cabeza un córner ejecutado por Santiago López y puso el 1-0 en el marcador. Claypole intentó reaccionar y hasta tuvo un par de tiros de esquina en el tramo final, pero quedó expuesto. Ya en tiempo agregado, David Romero encabezó una contra, eludió al arquero y definió para el 2-0 que liquidó la historia y aseguró el pase de Tigre a los 16avos de final.

El resumen de Tigre 2-0 Claypole