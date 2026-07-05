Brasil-Noruega arrancó con todo: gol anulado a los europeos y penal atajado por Nyland

Patrick Berg abría el marcador a los tres minutos de juego, pero el tanto fue anulado por un offside del asistidor. Y, minutos después, Nyland se comió a Guimarães en un penalti.

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo en Nueva York por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se puede ver en vivo por TyC Sports o D Sports y también podés seguir el minuto a minuto por nuestra web. El ganador del cruce chocará con México o Inglaterra, quienes se medirán al término de este encuentro.