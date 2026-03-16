Carlos Bilardo cumplió 88 años: el festejo íntimo con los campeones del mundo

El histórico entrenador de la Selección Argentina celebró un nuevo aniversario con seres queridos, futbolistas suyos en México 86 y Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona.
Carlos Salvador Bilardo cumplió 88 años y lo pasó con un festejo íntimo con los campeones del mundo. El histórico entrenador de la Selección Argentina celebró un nuevo aniversario con seres queridos, futbolistas suyos en México 86 y Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona.
Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti representaron al equipo que le dio la segunda estrella al escudo del combinado albiceleste con el Doctor como entrenador. También participó Claudia, quien mantiene un vínculo cercano con el entorno de la leyenda del fútbol argentino.
Las imágenes del festejo se conocieron a través de las redes sociales, donde Ruggeri compartió fotos y un video del encuentro. Allí se pudo ver un clima cálido, con gestos de cariño hacia el histórico entrenador. "Felices 88 Querido MAESTRO Carlos Salvador Bilardo, Gracias Eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la Cancha!!", expresó el Cabezón.
La reunión también contó con la presencia de Gloria Di Bello y Daniela, pareja e hija de Bilardo, quienes acompañan de cerca su día a día y fueron anfitrionas del emotivo momento. Desde hace varios años, el Doctor atraviesa un delicado cuadro de salud, ya que en 2017 fue diagnosticado con síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que requiere cuidados permanentes.
A raíz de esta condición, el exentrenador necesita asistencia constante, motivo por el cual permanece acompañado de su entorno más íntimo, que lo contiene en cada ocasión especial como este nuevo cumpleaños.
Bilardo desarrolló una increíble carrera como futbolista y entrenador. El Narigón, que jugaba en la posición de mediocampista, hizo historia dentro del campo de juego ganando todo con Estudiantes de La Plata ¡incluyendo tres Libertadores y una Intercontinental! y antes fue campeón con San Lorenzo, donde se formó como jugador y no tuvo lugar.
Como si fuera poco, como entrenador el Doctor ganó el Metropolitano 1982 con Estudiantes y el Mundial 1986 con la Selección Argentina. Y, en la otra Copa del Mundo -Italia 90'- en la que condujo a la albiceleste, llegó a la final en un camino en donde eliminó al local y a ni más ni menos que Brasil en dos series históricas para la Selección.
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