Carlos Bilardo cumplió 88 años: el festejo íntimo con los campeones del mundo

A raíz de esta condición, el exentrenador necesita asistencia constante, motivo por el cual permanece acompañado de su entorno más íntimo, que lo contiene en cada ocasión especial como este nuevo cumpleaños.

Bilardo desarrolló una increíble carrera como futbolista y entrenador. El Narigón, que jugaba en la posición de mediocampista, hizo historia dentro del campo de juego ganando todo con Estudiantes de La Plata ¡incluyendo tres Libertadores y una Intercontinental! y antes fue campeón con San Lorenzo, donde se formó como jugador y no tuvo lugar.

Como si fuera poco, como entrenador el Doctor ganó el Metropolitano 1982 con Estudiantes y el Mundial 1986 con la Selección Argentina. Y, en la otra Copa del Mundo -Italia 90'- en la que condujo a la albiceleste, llegó a la final en un camino en donde eliminó al local y a ni más ni menos que Brasil en dos series históricas para la Selección.