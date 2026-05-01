Tigre venció a América de Cali, cortó la mala racha y se acomodó en su grupo

El Matador venció 2 a 0 al conjunto colombiano en Victoria, dejó atrás 12 partidos sin triunfos y mejoró su situación en la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Tigre logró un triunfo clave al imponerse 2 a 0 a América de Cali en Victoria, cortó una racha de 12 encuentros sin victorias y se subió a lo más alto del Grupo A de la Copa Sudamericana. El equipo de Diego Dabove mostró solidez y eficacia para superar a un rival directo, en un resultado que lo mete de lleno en la pelea por la clasificación.