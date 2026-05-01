Tigre venció a América de Cali, cortó la mala racha y se acomodó en su grupo

El Matador venció 2 a 0 al conjunto colombiano en Victoria, dejó atrás 12 partidos sin triunfos y mejoró su situación en la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana.
Tigre logró un triunfo clave al imponerse 2 a 0 a América de Cali en Victoria, cortó una racha de 12 encuentros sin victorias y se subió a lo más alto del Grupo A de la Copa Sudamericana. El equipo de Diego Dabove mostró solidez y eficacia para superar a un rival directo, en un resultado que lo mete de lleno en la pelea por la clasificación.
El conjunto de Dabove resolvió el partido en el primer tiempo con dos golpes certeros. A los 14 minutos, Martín Garay abrió el marcador empujándola frente al arco tras un buen pase atrás de Santiago López, y a los 28', Nacho Russo amplió la diferencia apareciendo por el segundo palo tras un cabezazo de Arias en un córner. Con esa ventaja, Tigre manejó el desarrollo y obligó al equipo colombiano a asumir riesgos sin lograr claridad.
En el complemento, América de Cali intentó reaccionar con variantes ofensivas y mayor presencia en campo rival, pero se encontró con una defensa firme y con la seguridad de Felipe Zenobio en el arco. Tigre, por su parte, apostó a sostener el orden y salir rápido de contra, generando algunas situaciones que pudieron ampliar el resultado.
El triunfo le permitió al Matador cortar la mala racha de 12 sin ganar y también posicionarse mejor en su grupo a la espera del resultado entre Macará y Alianza Atlético. En la próxima fecha, Tigre visitará al conjunto ecuatoriano, luego de cerrar la fase regular del Apertura ante Rosario Central.
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