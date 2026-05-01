Eduardo Coudet: de "somos un equipo jodido" a "podemos mejorar futbolísticamente"

Por otro lado, Coudet fue honesto y aseguró que todavía hay margen para mejorar: "Rescato que nos sobrepusimos a ciertas situaciones. Podemos mejorar en lo futbolístico y eso lo tengo claro. Tenemos que seguir trabajando, pero ganar hoy era clave".

Finalmente, acerca de los puntos a mejorar, Coudet tampoco esquivó el tema y señaló que la faceta defensiva todavía tiene que ajustar cuestiones, pero al mismo tiempo destacó que no han recibido demasiados goles en contra: "Hemos cometido errores, pero no es solo suerte recibir tan pocos goles. Hay mérito ahí. Tenemos que corregir y seguir trabajando. El partido que viene estaremos mejor".