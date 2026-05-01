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Eduardo Coudet: de "somos un equipo jodido" a "podemos mejorar futbolísticamente"

El entrenador de River destacó "la sana costumbre" de ganar que tomó el equipo desde su llegada más allá de la demanda constante de mejora futbolísticamente del ambiente.

River venció 1 a 0 a Bragantino en Brasil de manera agónica y quedó puntero de su grupo de Copa Sudamericana. Tras el encuentro, Eduardo Coudet destacó en conferencia de prensa: "Somos un equipo jodido. Por momentos jugamos a lo que queremos y por otros, a lo que podemos".

"Seguimos sumando de a tres, una sana costumbre. No es fácil lo que vienen haciendo los jugadores, estamos jugando muy seguido. Somos competitivos, pero en River siempre hay que ganar. Somos un equipo jodido: por momentos jugamos a lo que queremos y por otros, a lo que podemos", analizó el Chacho, que lleva ocho triunfos, un empate y una derrota en sus primeros diez compromisos en el cargo.

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Por otro lado, Coudet fue honesto y aseguró que todavía hay margen para mejorar: "Rescato que nos sobrepusimos a ciertas situaciones. Podemos mejorar en lo futbolístico y eso lo tengo claro. Tenemos que seguir trabajando, pero ganar hoy era clave".

Finalmente, acerca de los puntos a mejorar, Coudet tampoco esquivó el tema y señaló que la faceta defensiva todavía tiene que ajustar cuestiones, pero al mismo tiempo destacó que no han recibido demasiados goles en contra: "Hemos cometido errores, pero no es solo suerte recibir tan pocos goles. Hay mérito ahí. Tenemos que corregir y seguir trabajando. El partido que viene estaremos mejor".

ADEMÁS: Triunfazo agónico de River en Brasil: venció a Bragantino y quedó líder en su grupo

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