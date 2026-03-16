Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto y se afianzó en puestos de playoffs

La Academia superó por 2 a 0 al León del Imperio en el Cilindro de Avellaneda con un doblete de Maravilla Martínez y quedó sexto en la Zona B del Torneo Apertura.
Racing venció 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Cilindro de Avellaneda y se afianzó en puestos de clasificación de la Zona B del Torneo Apertura. Maravilla Martínez marcó un doblete para darle el triunfo a la Academia con el que el equipo de Gustavo Costas logró quedar sexto en su zona del campeonato.
Racing tuvo un dominio absoluto del partido, generó muchas situaciones, pero nunca liquidó el pleito hasta a los 93' del duelo. De hecho, el local no pudo romper el cero en el primer tiempo pese a contar con jugadas claras como un cabezazo de Franco Pardo (19') tapado por el arquero Agustín Lastra y un frentazo de Maravilla Martínez que dio en el palo (29').
El equipo de Gustavo Costas abrió el marcador a los nueve minutos en el complemento con una gran jugada a puro toque que terminó con un pase-gol de Augusto Solari y el grito de Maravilla. Tras el tanto, el local tuvo muchísimos remates durante todo el complemento que se fueron cerca del arco pero no exigieron al arquero visitante.
De esta manera, Racing dejó vivo a Estudiantes de Río Cuarto en el resultado pero el visitante no logró aprovechar la chance y, en tiempo de descuento, el goleador firmó su doblete y el triunfo local. De esta manera, la Academia se reencontró con el triunfo después del empate sin goles con Sarmiento en Junín.
Racing se afirmó en la zona de clasificación de la Zona B del Torneo Apertura: quedó sexto con 15 puntos, a cinco unidades del líder Independiente Rivadavia. Por su parte, Estudiantes (RC) sigue hundido en la Zona B, en la tabla anual y en la de promedios, necesitando de manera urgente enderezar su presente que lo pone en mucho riesgo de descenso.
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