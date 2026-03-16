Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto y se afianzó en puestos de playoffs

El equipo de Gustavo Costas abrió el marcador a los nueve minutos en el complemento con una gran jugada a puro toque que terminó con un pase-gol de Augusto Solari y el grito de Maravilla. Tras el tanto, el local tuvo muchísimos remates durante todo el complemento que se fueron cerca del arco pero no exigieron al arquero visitante.