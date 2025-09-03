Carlos Palacios: de los "momentos muy turbulentos" a este presente como titular en Boca

"Estoy contento, fueron momentos un poco difíciles, un poco turbulentos. Me siento feliz. Acá adentro me dan mucho apoyo, tengo unos compañeros que me han dado consejos, me han apoyado en momentos difíciles que me han tocado pasar, así que feliz", contó el volante ofensivo.

Cabe recordar que sin explicación oficial, tras el empate ante Unión del 18 de julio, el ex-Colo-Colo desapareció hasta de las convocatorias. No estuvo ni en el banco en la derrota ante Atlético Tucumán, por Copa Argentina, ni en la caída con Huracán, en Parque Patricios. Y luego frente a Racing volvió al banco de suplentes pero no ingresó ni un minuto.

Su regreso se dio un mes después de aquella igualdad ante el Tatengue, el 17 de agosto vs. Independiente Rivadavia, en Mendoza. Allí, si bien no brilló, tuvo su vuelta al equipo titular y encadenó tres partidos en fila, que todos terminaron en victoria xeneize.

"Lo vengo manejando más personal, más adentro con mis cercanos. Muy feliz por lo que me está tocando pasar, de nuevo; habían sido momentos muy turbulentos, que se hablaron cosas innecesarias y feas. Gracias a dios, estoy más tranquilo y estoy disfrutando este momento, que la verdad que jugar acá es maravilloso", dijo Palacios.

El momento de Boca cambió radicalmente. Pasó de la peor racha de su historia sin ganar, con 12 compromisos sin festejos, a tres triunfos consecutivos por el torneo local que cambió el ambiente. "Nos hemos hecho un grupo muy fuerte. Hablamos las cosas que tenemos que hablar dentro del vestuario, y eso nos ha ayudado a hacernos más fuertes cada día, se ve reflejado dentro de la cancha. Era lo que estábamos buscando. Nos propusimos sacar 9/9 en los últimos tres partidos", admitió.

Por último, habló sobre su adaptación y lo que demanda el mundo Boca, diferente a lo que venía de vivir en Colo-Colo. "Te exige ser un jugador más completo, me he preparado para eso. Me lo han pedido y obviamente que me ayudan un poco en ese tema. Feliz de poder haber recuperado y de haber dado la asistencia (ante Aldosivi)", concluyó.