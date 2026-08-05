Carlos Palacios se desligó de la causa de narcotráfico que involucra a su suegro y está enfocado en volver a Boca

A través de un comunicado de prensa, el entorno del mediocampista chileno negó cualquier vínculo con la investigación y remarcó que permanece enfocado en recuperarse de su lesión para regresar a las canchas.
El entorno de Carlos Palacios negó que el futbolista esté involucrado en la investigación por narcotráfico que tiene como mayor implicado a su suegro, Sebastián Soto Guerra, quien se encuentra detenido. A través de un comunicado, su prensa aclaró que su nombre no figura en la causa ni en ninguna carpeta de investigación de la Policía de Investigaciones de Chile.
La aclaración se conoció luego de las declaraciones de Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur, quien había señalado el día anterior que no descartaba investigar al jugador de Boca ni a otras personas vinculadas al imputado.
En paralelo, el anuncio remarcó que el mediocampista se encuentra en la Argentina y tiene como objetivo regresar cuanto antes a la actividad, mientras atraviesa el último tramo de la recuperación de una lesión en el aductor sufrida hace algunas semanas. Cabe destacar que su año estuvo inundado de complicaciones físicas las cuales, hasta ahora, no le permitieron jugar en todo el año.
"Palacios piensa solamente en demostrar por qué Boca confió en él. Confía en poder ayudar a sus compañeros y alegrar a los hinchas haciendo lo que mejor sabe, que es jugar a la pelota", expresa uno de los puntos. Además, la representación del jugador manifestó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales por injurias, calumnias y difamación de imágenes, a raíz de las publicaciones que inicialmente lo vincularon con el proceso penal.
La investigación comenzó semanas atrás, cuando Soto Guerra fue identificado mientras descargaba droga en un inmueble de Florida. El procedimiento derivó en allanamientos sobre otras dos propiedades, una de ellas perteneciente a su hija Alexia Catalina, pareja del jugador chileno. Allí fueron incautados 70 kilos de estupefacientes.
A partir de esos hechos, se emitió una orden de detención contra el hombre, quien quedó en prisión preventiva en Peñaflor. El operativo policial lo ubicó como uno de los presuntos líderes de Los Pájaros de la Legua, una banda criminal que opera en Chile.
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