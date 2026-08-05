Carlos Palacios se desligó de la causa de narcotráfico que involucra a su suegro y está enfocado en volver a Boca

La investigación comenzó semanas atrás, cuando Soto Guerra fue identificado mientras descargaba droga en un inmueble de Florida. El procedimiento derivó en allanamientos sobre otras dos propiedades, una de ellas perteneciente a su hija Alexia Catalina, pareja del jugador chileno. Allí fueron incautados 70 kilos de estupefacientes.

A partir de esos hechos, se emitió una orden de detención contra el hombre, quien quedó en prisión preventiva en Peñaflor. El operativo policial lo ubicó como uno de los presuntos líderes de Los Pájaros de la Legua, una banda criminal que opera en Chile.