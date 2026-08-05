Balón de Oro 2026: Rodri y Lamine Yamal lideran la carrera por el premio

Lionel Messi vuelve a figurar entre los principales candidatos al Balón de Oro después de otra actuación sobresaliente con la Selección argentina.

Otro de los nombres que gana fuerza es Rodri, elegido mejor jugador del Mundial y campeón con España. Sin embargo, su temporada con el Manchester City no tuvo el mismo impacto que en años anteriores. También aparece Lamine Yamal, quien conquistó el título mundial y fue determinante en la obtención de LaLiga, aunque su eliminación temprana en la Champions League podría restarle puntos en la votación.

Harry Kane también llega con argumentos sólidos después de conquistar la Bundesliga con el Bayern Múnich y terminar como máximo goleador del torneo alemán. En tanto, Mbappé brilló desde lo individual con el Real Madrid y obtuvo la Bota de Oro del Mundial, aunque la ausencia de títulos importantes con su club podría pesar al momento de la elección.

Kylian Mbappé llega como uno de los principales candidatos después de ser el máximo goleador del Mundial y de LaLiga.

Además del Balón de Oro masculino y femenino, la gala entregará el Trofeo Kopa al mejor jugador Sub 21, el Trofeo Yashin al mejor arquero, el Trofeo Gerd Müller al máximo goleador, el Premio Sócrates por acciones solidarias y las distinciones al mejor entrenador y al mejor club de la temporada.

La lista oficial de 30 nominados todavía no tiene fecha de publicación, aunque se espera que France Football la dé a conocer durante agosto. Recién entonces comenzará formalmente la carrera hacia uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol mundial.