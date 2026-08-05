Balón de Oro 2026: Rodri y Lamine Yamal lideran la carrera por el premio

La gala será el 26 de octubre en Londres. El capitán argentino vuelve a estar entre los grandes favoritos tras su destacado Mundial con la Selección.
El Balón de Oro 2026 ya comenzó a generar expectativa luego del cierre de la temporada 2025-2026 y del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque France Football todavía no oficializó la lista de 30 nominados, los principales medios europeos ya elaboran sus proyecciones y Lionel Messi vuelve a aparecer entre los máximos candidatos a quedarse con el premio que distingue al mejor futbolista del año.
La ceremonia se realizará el lunes 26 de octubre en Londres, en una edición histórica porque será la primera fuera de Francia desde la creación del galardón en 1956. La organización confirmó la fecha y la ciudad, mientras que el período de evaluación incluyó por primera vez una temporada completa que terminó con la final de la Copa del Mundo.
A diferencia de otros años, no existe un favorito indiscutido. Entre los principales aspirantes aparecen Rodri, figura de España y ganador del Balón de Oro 2024; Lamine Yamal, campeón mundial con la selección española y pieza clave del Barcelona; Harry Kane, goleador del Bayern Múnich; Kylian Mbappé, máximo anotador del Mundial y de LaLiga; Jude Bellingham, Michael Olise y el último ganador, Ousmane Dembélé, quien pese a no ser el principal favorito también integra la conversación.
En ese grupo sobresale nuevamente Messi, que a los 39 años firmó otro Mundial de alto nivel con la Selección argentina. El rosarino convirtió ocho goles, lideró al equipo de Lionel Scaloni hasta la final y fue una de las grandes figuras del torneo. Aunque disputar la temporada en el Inter Miami puede jugar en contra frente a quienes compiten en las principales ligas europeas, su rendimiento con la Albiceleste lo mantiene entre los grandes candidatos.
Otro de los nombres que gana fuerza es Rodri, elegido mejor jugador del Mundial y campeón con España. Sin embargo, su temporada con el Manchester City no tuvo el mismo impacto que en años anteriores. También aparece Lamine Yamal, quien conquistó el título mundial y fue determinante en la obtención de LaLiga, aunque su eliminación temprana en la Champions League podría restarle puntos en la votación.
Harry Kane también llega con argumentos sólidos después de conquistar la Bundesliga con el Bayern Múnich y terminar como máximo goleador del torneo alemán. En tanto, Mbappé brilló desde lo individual con el Real Madrid y obtuvo la Bota de Oro del Mundial, aunque la ausencia de títulos importantes con su club podría pesar al momento de la elección.
Además del Balón de Oro masculino y femenino, la gala entregará el Trofeo Kopa al mejor jugador Sub 21, el Trofeo Yashin al mejor arquero, el Trofeo Gerd Müller al máximo goleador, el Premio Sócrates por acciones solidarias y las distinciones al mejor entrenador y al mejor club de la temporada.
La lista oficial de 30 nominados todavía no tiene fecha de publicación, aunque se espera que France Football la dé a conocer durante agosto. Recién entonces comenzará formalmente la carrera hacia uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol mundial.
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