Chile: detuvieron al suegro de un jugador de Boca por narcotráfico

Se trata de Sebastián Soto Guerra, familiar de Carlos Palacios. Señalado como uno de los presuntos líderes de la organización narcocriminal “Los Pájaros de La Legua”, cayó en Santiago con alrededor de 70 kilos de cocaína.
Sebastián Soto Guerra, suegro del futbolista de Boca Carlos Palacios y señalado como uno de los presuntos líderes de la organización narcocriminal “Los Pájaros de La Legua”, fue detenido en Santiago de Chile con alrededor de 70 kilos de cocaína incautados en dos domicilios de La Florida.
El padre de Alexia Catalina Rubia, pareja de Palacios, quedó arrestado durante los tres operativos -Operación “Mar de Drake II”, “Norte Rojo II” y “Capitanes”-, en los que también cayeron otros dos ciudadanos chilenos y dos bolivianos. Además, se incautaron 1.480 kilos de droga, valuada en unos U$s 19.722.262.
Según informó el director general de la PDI, Eduardo Cerna, “hemos incautado más de una tonelada, 484 kilos de drogas, entre clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis sativa. Cinco vehículos incautados, dos armas de puño y un rifle, y más de ocho cuentas bancarias congeladas”.
De acuerdo a Cerna, se trata de “estructuras debidamente organizadas con roles definidos, con tareas específicas y con un patrimonio importante. Aquí hay una manifestación real de lo que es el ‘follow the money’, o sea seguir el dinero, para poder empobrecer y sacar de circulación todo el fenómeno delictivo".
Por su parte, confirmó que Guerra se desplazaba en un auto registrado a nombre del jugador de Boca, mientras tenía lugar un operativo realizado por la Brigada Antinarcóticos y la Fiscalía Metropolitana Sur.
Las autoridades secuestraron sustancias ilícitas, armas, dinero en efectivo y el vehículo perteneciente al futbolista, que era utilizado por su suegro para transportar droga.
Además allanaron una vivienda vinculada al entorno familiar de Palacios, donde también encontraron drogas y dos armas de fuego.
La Fiscalía analiza ahora por qué los bienes relacionados con el atacante quedaron a disposición del acusado. Soto Guerra, de 33 años, era uno de los principales objetivos de la investigación y fue señalado como un integrante relevante de “Los Pájaros”, una organización con presencia en el sector de La Legua.
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