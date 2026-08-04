Chile: detuvieron al suegro de un jugador de Boca por narcotráfico

Por su parte, confirmó que Guerra se desplazaba en un auto registrado a nombre del jugador de Boca, mientras tenía lugar un operativo realizado por la Brigada Antinarcóticos y la Fiscalía Metropolitana Sur.

Las autoridades secuestraron sustancias ilícitas, armas, dinero en efectivo y el vehículo perteneciente al futbolista, que era utilizado por su suegro para transportar droga.

Además allanaron una vivienda vinculada al entorno familiar de Palacios, donde también encontraron drogas y dos armas de fuego.

La Fiscalía analiza ahora por qué los bienes relacionados con el atacante quedaron a disposición del acusado. Soto Guerra, de 33 años, era uno de los principales objetivos de la investigación y fue señalado como un integrante relevante de “Los Pájaros”, una organización con presencia en el sector de La Legua.