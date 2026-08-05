Neymar desató su locura tras la victoria del Santos y tuvo un ataque de furia contra el DT que lo señaló de "vagabundo"

El clima comenzó a caldearse post partido, aún en el campo de juego. La hinchada rival y los jugadores estaban enfurecidos con el más famoso del plantel del Peixe, asistidor del único gol. No pudo mantenerse callado ante los insultos y las canciones en su contra, por lo que, mientras se dirigía al vestuario, reaccionó con gritos, bailes, tiró besos y los burló por la eliminación del del torneo. Incluso, hasta invitó a algunos a bajar de la tribuna para pelearse.