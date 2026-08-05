Neymar desató su locura tras la victoria del Santos y tuvo un ataque de furia contra el DT que lo señaló de "vagabundo"

Después de eliminar a Remo en octavos de final de la Copa de Brasil, el crack estalló en zona mixta contra los dirigentes rivales con insultos y un baile a modo de burla.
Los festejos del Santos quedaron a un segundo plano por un altercado que tuvo de protagonista a Neymar. Después del triunfo por 1-0 que les permitió clasificarse a los cuartos de final de la Copa de Brasil, el crack brasileño estalló contra los dirigentes de Remo, especialmente con el presidente quien lo tildó de "vagabundo" en zona mixta.
El clima comenzó a caldearse post partido, aún en el campo de juego. La hinchada rival y los jugadores estaban enfurecidos con el más famoso del plantel del Peixe, asistidor del único gol. No pudo mantenerse callado ante los insultos y las canciones en su contra, por lo que, mientras se dirigía al vestuario, reaccionó con gritos, bailes, tiró besos y los burló por la eliminación del del torneo. Incluso, hasta invitó a algunos a bajar de la tribuna para pelearse.
Si bien Ney no había iniciado ningún altercado, los dirigentes de Remo lo tildaron como el principal provocador. "El Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar.¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!", soltó Antonio Carlos Teixeira, conocido como Tonhão, con unas declaraciones repudiables que lejos estuvieron de bajar la espuma.
Fue entonces cuando se desató la escena principal: Neymar entró a zona mixta, envalentonado por todas las cosas que se dijeron, festejando a viva voz la victoria. De fondo, las contestaciones de gente aficionada con Remo, que le tiró con de todo. ¿La respuesta? Los enfrentó, insultó, hizo "bailecitos", cantó alegremente desafiándolos y provocó que pateen las vallas.
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