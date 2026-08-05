Pendientes de la fecha 2: Boca recibe a Estudiantes en el Ducó y Tigre enfrenta a Belgrano

Posible 11 de Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa (VAR: Silvio Trucco).

Boca tiene varios compromisos.

Más tarde, desde las 21.15, Tigre será local frente a Belgrano en el estadio José Dellagiovanna. El Matador intentará aprovechar el envión de sus últimas actuaciones para seguir creciendo en el torneo, mientras que el Pirata buscará sumar fuera de Córdoba y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

El equipo de Victoria confía en hacerse fuerte en su estadio, mientras que Belgrano apuesta a su experiencia para rescatar un buen resultado como visitante en un duelo que promete ser muy parejo.

Posible 11 de Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Santiago González; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Posible 11 de Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Alcides Benítez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Fernando Echenique (VAR: Lucas Novelli).