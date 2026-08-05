Pendientes de la fecha 2: Boca recibe a Estudiantes en el Ducó y Tigre enfrenta a Belgrano

Boca recibe a Estudiantes en el Ducó por la fecha pendiente del Clausura, mientras que Tigre será local ante Belgrano en Victoria. Mañana jueves completarán la fecha 2 Unión vs. Lanús.
Hoy se disputan dos de los partidos postergados de segunda fecha del Torneo Clausura. Boca enfrentará a Estudiantes de La Plata en condición de local, aunque jugará en la cancha de Huracán, mientras que Tigre recibirá a Belgrano en Victoria con la intención de seguir sumando.
El plato fuerte de la jornada será el duelo entre Boca y Estudiantes, que se jugará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, escenario que el Xeneize utiliza de manera provisoria mientras continúan las obras de reacondicionamiento del campo de juego de La Bombonera. El equipo de Rodolfo Arruabarrena se muda a Parque Patricios con la obligación de conseguir su primera victoria en el campeonato y comenzar a recuperar terreno antes del inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Enfrente estará un Estudiantes que llega en un buen momento futbolístico y que intentará aprovechar las dudas del conjunto azul y oro para llevarse un resultado importante de un escenario que, aunque será con público xeneize, no deja de ser una localía fuera de casa. La novedad pasa por Muslera: el arquero uruguayo sufre un cuadro febril y no atajará esta tarde noche.
Posible 11 de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Posible 11 de Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Hora: 19.00
TV: TNT Sports
Árbitro: Nazareno Arasa (VAR: Silvio Trucco).
Más tarde, desde las 21.15, Tigre será local frente a Belgrano en el estadio José Dellagiovanna. El Matador intentará aprovechar el envión de sus últimas actuaciones para seguir creciendo en el torneo, mientras que el Pirata buscará sumar fuera de Córdoba y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.
El equipo de Victoria confía en hacerse fuerte en su estadio, mientras que Belgrano apuesta a su experiencia para rescatar un buen resultado como visitante en un duelo que promete ser muy parejo.
Posible 11 de Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Santiago González; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Posible 11 de Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Alcides Benítez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Hora: 21.15
TV: ESPN Premium
Árbitro: Fernando Echenique (VAR: Lucas Novelli).
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