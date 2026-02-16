Óscar Romero habló de su llegada a Huracán y la bronca en San Lorenzo

"Obviamente que uno entiende (la bronca en San Lorenzo). De este lado uno toma decisiones más profesional, distante a lo que es el fanatismo. Es súper entendible, me tocó estar en San Lorenzo junto a Ángel, soy un agradecido con el club que me contrata", expresó con diálogo con ABC de Paraguay.

"Hoy me toca tomar una decisión, ir a Huracán, agradecido por la predisposición de que quieran contar conmigo y trataré de devolver toda esa confianza que tienen en mí dentro de la cancha", agregó el volante que competirá con su hermano Ángel, hoy en Boca, en competencias como el Torneo Apertura y Torneo Clausura.

Embed #CerroPorteño | EN ESTE MERCADO NI SE ACERCARON



Óscar Romero viaja rumbo a Buenos Aires para sumarse a Huracán y habló sobre su no llegada al Ciclón #MóvilABC - @johnnygon08 #ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/79Bxd2wxrY — ABC Deportes (@ABCDeportes) February 16, 2026

Por otro lado, Óscar reveló que anhela volver a la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro para jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ese contexto, reveló sus objetivos personales en el Globo: "Tratar de tener esa continuidad que estoy buscando y tener también esa expectativa de la Selección".

Por último, ya con medios argentinos, el volante contó que fue importante Diego Martínez, entrenador del equipo, para su arribo a la institución de Parque Patricios. Y se mostró feliz por llegar a "un club grande" del fútbol argentino, donde ya jugó en Racing (mostró su magia), Boca (ganó tres títulos) y San Lorenzo (generó mucho impacto).