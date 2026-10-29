Carlos Tévez confirmó que Lionel Messi y Riquelme jugarán en su despedida en La Bombonera

El evento se realizará el 20 de diciembre y reunirá a grandes figuras del fútbol internacional, aunque todavía no se conoce la lista definitiva de invitados.
Carlos Tévez tendrá su homenaje en La Bombonera el próximo 20 de diciembre y ya confirmó dos presencias estelares: Lionel Messi y Juan Román Riquelme. El exdelantero también anticipó que habrá lugar para sus amigos más cercanos, con quienes compartió distintos momentos de su carrera.
“Messi va a jugar y Riquelme también”, anunció el Apache durante una entrevista con Rio Ferdinand, en la que adelantó algunos de los nombres que formarán parte de la jornada.
Aunque colgó los botines en junio de 2022, a los 38 años, el ídolo de Boca recién ahora podrá concretar una despedida a la altura de su trayectoria. La celebración fue anunciada oficialmente a comienzos de octubre bajo el lema “Adiós Apache”, acompañado por la frase “de alcanzapelotas a leyenda”.
La convocatoria promete reunir a más de 60 figuras del fútbol, entre compañeros y rivales que compartieron cancha con el exatacante durante su paso por Boca, Juventus, Manchester City, Manchester United, Corinthians y la Selección Argentina.
Entre los posibles invitados también aparece Cristiano Ronaldo, con quien coincidió en el fútbol europeo. Sin embargo, su participación todavía no fue confirmada, al igual que la de otros protagonistas que podrían sumarse al encuentro.
Con dos figuras emblemáticas del fútbol argentino ya anunciadas, la expectativa crece de cara a una jornada especial para el ídolo xeneize, que buscará despedirse definitivamente del público en el estadio donde construyó buena parte de su historia.
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