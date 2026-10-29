Carlos Tévez confirmó que Lionel Messi y Riquelme jugarán en su despedida en La Bombonera

Entre los posibles invitados también aparece Cristiano Ronaldo, con quien coincidió en el fútbol europeo. Sin embargo, su participación todavía no fue confirmada, al igual que la de otros protagonistas que podrían sumarse al encuentro.

La despedida de Tévez será el próximo 20 de diciembre.

Con dos figuras emblemáticas del fútbol argentino ya anunciadas, la expectativa crece de cara a una jornada especial para el ídolo xeneize, que buscará despedirse definitivamente del público en el estadio donde construyó buena parte de su historia.