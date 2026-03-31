Caso Emiliano Sala: la Justicia rechazó la demanda de Cardiff y lo condenó a pagarle a Nantes

Según la sentencia, Cardiff deberá pagar 300.000 euros por daño moral y otros 180.000 euros en concepto de costas judiciales. La resolución se conoció este lunes en la ciudad de Nantes y en la audiencia estuvo presente Mercedes Taffarel, madre del futbolista.

El fallo se suma a una serie de decisiones adversas para el club galés, ya que previamente tanto la FIFA como el Tribunal Arbitral del Deporte y la Justicia suiza ya se habían pronunciado en favor de Nantes en la disputa vinculada al traspaso del jugador.