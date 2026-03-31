Caso Emiliano Sala: la Justicia rechazó la demanda de Cardiff y lo condenó a pagarle a Nantes

El Tribunal de Comercio de Nantes desestimó el reclamo por más de 120 millones de euros del club galés y fijó una indemnización de 480.000 euros a favor de la institución francesa.
A más de siete años de la muerte de Emiliano Sala, la Justicia francesa sumó un nuevo capítulo al prolongado conflicto entre Cardiff City y FC Nantes. El Tribunal de Comercio de Nantes rechazó la demanda presentada por el club galés y determinó que deberá abonarle 480.000 euros a la institución francesa.
El reclamo había sido iniciado en 2023, cuando Cardiff exigió una compensación superior a los 120 millones de euros por presuntos daños deportivos, económicos y de imagen derivados del fallecimiento del delantero argentino, ocurrido el 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha. Sala viajaba para incorporarse a su nuevo equipo tras haber sido transferido en una operación cercana a los 17 millones de euros.
En su presentación, el club galés argumentó que Nantes debía responder por supuestas negligencias en la organización del vuelo privado, con cuestionamientos al rol del agente Willie McKay. Sin embargo, el tribunal descartó esa postura, concluyó que el club francés no tuvo responsabilidad en la tragedia y sostuvo que Nantes también sufrió un perjuicio moral por la extensión del litigio.
Según la sentencia, Cardiff deberá pagar 300.000 euros por daño moral y otros 180.000 euros en concepto de costas judiciales. La resolución se conoció este lunes en la ciudad de Nantes y en la audiencia estuvo presente Mercedes Taffarel, madre del futbolista.
El fallo se suma a una serie de decisiones adversas para el club galés, ya que previamente tanto la FIFA como el Tribunal Arbitral del Deporte y la Justicia suiza ya se habían pronunciado en favor de Nantes en la disputa vinculada al traspaso del jugador.
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