Argentina enfrenta a Zambia en su última prueba en el país antes del Mundial

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá este martes, desde las 20.30 en La Bombonera, su despedida con la gente antes de ir por la defensa del título mundial.
Argentina enfrentará este martes, desde las 20.30 en La Bombonera, a Zambia en su última prueba en el país antes de ir por el bicampeonato en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará realizar una actuación convincente en la despedida de su gente después del triunfo ajustado por 2 a 1 a Mauritania en el mismo estadio.
El flamante entrenador, que confirmó en conferencia de prensa que Messi será titular, pondría el siguiente equipo con un mix entre titulares y suplentes con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi.
Leo no confirmó que jugará la Copa del Mundo, aunque todo indica que será parte de la Selección y el oriundo de Pujato se refirió al respecto: “Lo importante es que venga y lo disfrute. Si él lo desea. Que disfrute si es el último. No hay otra palabra, porque cuando dejas de jugar, esas cosas que no tenés más, son momentos inolvidables. Lo que tengo para decirle es que lo disfrute. Que lo tome como tal. Se ganó el derecho de decidir y no va con la presión de tenerlo que ganar. No es sólo de nosotros que lo queremos ver. Todo el mundo quiere verlo jugar y eso es lo que deseamos”.
Por su parte, Zambia, que no jugará la Copa del Mundo, cree que puede dar el batacazo y le puso picante a la previa. “En mi honesta opinión, Cristiano Ronaldo es mejor que (Lionel) Messi”, expresó Fashion Sakala, capitán del equipo africano. Y el delantero Kingstone Mutandwa calificó a la Scaloneta como un "equipo muy táctico pero no corre".
En la actualidad, el seleccionado africano atraviesa un presente irregular: viene de flojas actuaciones en la Copa África, donde quedó último en su grupo, y en las Eliminatorias, en las que terminó lejos de los clasificados. Sin embargo, su confianza para complicarle los planes a los campeones del mundo es total.
El encuentro, que se iba a disputar a las 21.15, cambió de horario a las 21.30 para que el público tenga más tiempo para llegar a La Bombonera teniendo en cuenta que es un amistoso un día de semana. Por otro lado, el venezolano Alexis Herrera dirigirá el partido y en el VAR estará a cargo el argentino Leandro Rey Hilfer.
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