Argentina enfrenta a Zambia en su última prueba en el país antes del Mundial

En la actualidad, el seleccionado africano atraviesa un presente irregular: viene de flojas actuaciones en la Copa África, donde quedó último en su grupo, y en las Eliminatorias, en las que terminó lejos de los clasificados. Sin embargo, su confianza para complicarle los planes a los campeones del mundo es total.

El encuentro, que se iba a disputar a las 21.15, cambió de horario a las 21.30 para que el público tenga más tiempo para llegar a La Bombonera teniendo en cuenta que es un amistoso un día de semana. Por otro lado, el venezolano Alexis Herrera dirigirá el partido y en el VAR estará a cargo el argentino Leandro Rey Hilfer.