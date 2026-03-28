Caso Emiliano Sala: la Justicia francesa definirá el conflicto económico

Cardiff City y Nantes esperan el fallo del Tribunal Mercantil de Nantes sobre el pase del delantero argentino fallecido en 2019.
A casi siete años del fallecimiento de Emiliano Sala, el Tribunal Mercantil de Nantes se prepara para emitir su veredicto sobre la disputa entre Cardiff City y FC Nantes por el pago del pase del delantero. La tragedia aérea del 21 de enero de 2019 terminó con la vida del jugador cuando viajaba hacia Cardiff tras ser transferido por 17 millones de euros. La causa sigue generando consecuencias legales en Europa y mantiene viva la polémica en el mundo del fútbol.
Cardiff sostiene que el vuelo privado fue gestionado por el agente Willie McKay, vinculado al Nantes, y reclama compensaciones económicas por daños e irregularidades en la organización del viaje. Según el abogado del club galés, Olivier Loizon, hubo “negligencia” y el futbolista “no debería haber estado en ese vuelo”.
Por su parte, Nantes rechaza cualquier responsabilidad institucional y recuerda que el único condenado por la Justicia británica fue David Henderson, quien contrató a un piloto sin habilitación y operó sin los permisos correspondientes.
Varias figuras del fútbol, como Kylian Mbappé, Adrien Rabiot y Lucas Ocampos, colaboraron económicamente en la búsqueda privada del jugador, cuyo cuerpo fue hallado semanas después del accidente. El piloto nunca fue encontrado, y las circunstancias del vuelo continúan siendo objeto de debate judicial y mediático.
La resolución del tribunal francés marcará un antes y un después en una causa que sigue generando repercusión en el fútbol mundial. Determinará finalmente responsabilidades económicas y podría cerrar, casi siete años después, uno de los capítulos más trágicos y controversiales del fútbol europeo.
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