Caso Emiliano Sala: la Justicia francesa definirá el conflicto económico

A casi siete años del fallecimiento de Emiliano Sala, el Tribunal Mercantil de Nantes se prepara para emitir su veredicto sobre la disputa entre Cardiff City y FC Nantes por el pago del pase del delantero. La tragedia aérea del 21 de enero de 2019 terminó con la vida del jugador cuando viajaba hacia Cardiff tras ser transferido por 17 millones de euros. La causa sigue generando consecuencias legales en Europa y mantiene viva la polémica en el mundo del fútbol.