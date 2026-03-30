Chiqui Tapia reapareció luego de su procesamiento por evasión fiscal

Tapia: "Estamos a disposición de la Justicia para aclarar cualquier situación". Tapia: "Estamos a disposición de la Justicia para aclarar cualquier situación".

Pese a este escenario, el dirigente se mostró en la práctica del equipo dirigido por Lionel Scaloni, acompañado por una delegación reducida, en una imagen similar a la de días previos al primer amistoso. Su presencia se da en medio de un contexto judicial complejo y crecientes cuestionamientos a su gestión.

El caso contrasta con el reciente comunicado institucional de la AFA, que destacó la “transparencia” y la “modernización” durante los nueve años de gestión de Tapia. Mientras la entidad resalta logros administrativos y deportivos, la causa judicial avanza y mantiene bajo investigación a la cúpula del fútbol argentino.