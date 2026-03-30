Chiqui Tapia reapareció luego de su procesamiento por evasión fiscal

El presidente de la AFA fue imputado junto a Toviggino en una causa por evasión fiscal por más de $19.000 millones y enfrenta embargos judiciales.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, reapareció en público esta tarde de lunes en el predio que la entidad tiene en Ezeiza, luego de que se conociera que había sido procesado por presunta evasión fiscal.
El dirigente asistió al entrenamiento de la Selección argentina, en la antesala del amistoso frente a Zambia a disputarse el martes en la Bombonera, en lo que fue su primera imagen luego del revés judicial.
Tapia fue procesado por el juez Diego Amarante junto al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una causa por la presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por más de $ 19.000 millones. La investigación, impulsada por ARCA, sostiene que la entidad no habría depositado ese dinero dentro de los plazos legales.
El fallo incluyó un embargo de $350 millones sobre los bienes de cada uno y la prohibición de salir del país para Tapia. Además, deberá fijar domicilio y no ausentarse por más de 72 horas sin autorización judicial, lo que podría condicionarlo para asistir al partido de la Selección en la Bombonera.
Pese a este escenario, el dirigente se mostró en la práctica del equipo dirigido por Lionel Scaloni, acompañado por una delegación reducida, en una imagen similar a la de días previos al primer amistoso. Su presencia se da en medio de un contexto judicial complejo y crecientes cuestionamientos a su gestión.
El caso contrasta con el reciente comunicado institucional de la AFA, que destacó la “transparencia” y la “modernización” durante los nueve años de gestión de Tapia. Mientras la entidad resalta logros administrativos y deportivos, la causa judicial avanza y mantiene bajo investigación a la cúpula del fútbol argentino.
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