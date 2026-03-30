Unión venció a Agropecuario y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

El Tatengue demostró la diferencia de jerarquía en el campo de juego pero así como le costó abrir el marcador recién pudo liquidar la historia a los 95 minutos con el doblete del delantero. Tarragona empujó el balón a la red después de un pase de Lucas Menossi que dejó al arquero Luciano Acosta fuera de la jugada.