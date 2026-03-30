Unión venció a Agropecuario y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

El Tatengue superó 2 a 0 al equipo de la Primera Nacional con un doblete de Cristian Tarragona y enfrentará a Independiente en la próxima ronda del certamen federal.
Unión de Santa Fe venció 2 a 0 a Agropecuario en su debut en la Copa Argentina con un doblete de Cristian Tarragona y enfrentará a Independiente en la próxima ronda del certamen federal. Tras el batacazo de Acassuso con Newell's, el Tatengue cumplió su objetivo sin sobresaltos en la cancha de justamente el club rosarino.
Unión abrió el marcador en el tiempo de descuento del primer tiempo con un impresionante cabezazo de Tarragona, después de un centro preciso de Mauro Pittón. De esta manera, el club santafesino se fue 1 a 0 arriba del marcador al descanso en el Marcelo Bielsa.
El Tatengue demostró la diferencia de jerarquía en el campo de juego pero así como le costó abrir el marcador recién pudo liquidar la historia a los 95 minutos con el doblete del delantero. Tarragona empujó el balón a la red después de un pase de Lucas Menossi que dejó al arquero Luciano Acosta fuera de la jugada.
Con este triunfo, Unión avanzó a la siguiente fase de la Copa Argentina y cumplió con la lógica ante un rival de una categoría inferior, en un certamen que suele ofrecer sorpresas pero que, en esta ocasión, no alteró los pronósticos. Y ahora enfrentará a Independiente.
El equipo santafesino sigue sumando buenas sensaciones desde lo futbolístico, en un inicio de temporada espectacular siendo protagonista en todas las competencias: metido en los playoffs con buenas actuaciones y debut sin sorpresas en el certamen federal.
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