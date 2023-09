Cavani: su presente en Boca y su ausencia en la Selección de Uruguay

"Tengo 36 años, tampoco soy un anciano para hablar de la vida, pero por lo que uno va descubriendo se da cuenta que son etapas. Por diferentes situaciones que nos fueron pasando, fuimos buscando un equilibrio y lo íbamos a encontrar más cerca de nuestra gente, de nuestra casa", contó sobre su llegada a Boca.

"Y venir a un club como este también te da una motivación que capaz yendo a otro lado no la íbamos a encontrar. Lo que uno descubre llegando a este club es algo que no se imagina. Vivirlo te hace dar cuenta de lo grande que es", agregó el delantero uruguayo en diálogo con Telemundo de Uruguay.

Además, el Matador se explayó sobre su relación con los hinchas: "Nunca tuvimos problema con la gente. Siempre que hemos salido el pararse a dar una foto o un autógrafo hace parte de nuestra vida, pero también esa gente te hace grande. Te da amor, cariño y confianza. Gracias a eso también llegas a ese nivel. Llegas dispuesto".

Por otro lado, para el debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el entrenador argentino de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, decidió no convocar a históricos de la Celeste como: Fernando Muslera, Luis Suárez y Edinson Cavani, quien se refirió al respecto.

"Yo soy una persona que quiero vivir la vida, disfrutarla y no quiero detenerme. La vida son etapas y si por ahí el que toma la decisión, que está hoy en la selección, siente o piensa que yo no estoy a la altura de poder estar en la selección hoy, perfecto. Tienen ellos la decisión hoy. Tienen un cargo en el que deciden a quién quieren llevar", declaró el goleador.

Y concluyo: "Más allá de que me sienta bien, por ahí llegó una etapa en la que me tengo que dedicar más a donde estoy y seguir dándole para adelante. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera. No le quiero dar muchas vueltas ni ir contra uno o contra otro. Estoy en una linda etapa de mi vida en lo deportivo, lo disfruto, trato de demostrar cada domingo de que vine acá a entregarme al máximo por este club... No tengo 25 años, como cuando jugaba tres partidos por semana. Capaz no lo puedo hacer hoy. Soy realista, entiendo un montón de cosas".