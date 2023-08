Chacarita empató sobre el final ante Tristán Suárez y conservó la punta

Embed TRISTÁN SUÁREZ SORPRENDE A CHACA EN SAN MARTÍN #NacionalEnTyCSports El Lechero logró el 1 a 0 ante el Funebrero, gracias al gol de Brambillo en la parte inicial del encuentro. pic.twitter.com/IOb2BFAC9U — TyC Sports (@TyCSports) August 5, 2023

El Funebrero logró empardar el apasionante encuentro a los 88 minutos a través de un cabezazo de Luciano Giménez, mientras que el Lechero abrió la cuenta a los 20 del primer tiempo con un golazo de Maximiliano Brambillo.

Con este resultado, Chacarita se ubica en el primer puesto con 49 puntos, en tanto que Maipú, con 48, puede saltar al lugar de privilegio si se impone mañana desde las 16 ante Ferro.

#NacionalEnTyCSports ¡GOL DE @ChacaOficial! En el final del encuentro, Giménez peinó un gran centro de Ricky Blanco y pone el 1-1 parcial

Miralo EN VIVO por @tycsports

Por la misma zona, en el primer turno de la jornada Deportivo Madryn igualó sin goles frente a Quilmes, mientras que Villa Dálmine superó por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con goles de Joaquín Arzura y Matías Molina. Juan Manuel Tévez descontó para el Lobo jujeño.

El Violeta continúa en el último puesto de la tabla de posiciones y por ahora es el equipo que perdería la categoría de manera directa, aunque quedó a un punto de Chaco For Ever (que jugaría desempate por el segundo descenso) y cinco de Tristán Suárez, el que está afuera de la zona coloreada.

Por la Zona A, Almagro venció 2-0 a San Telmo con goles de Elías Alderete y Alexis Cuello. Con este resultado, el Tricolor cortó una racha de cinco partidos sin ganar y tomó distancia de los puestos de descenso. El encuentro se jugó sin público luego de la invasión de un barra en el encuentro ante San Martín de Tucumán la fecha pasada.

CÓMO SIGUE LA FECHA 28 DE LA ZONA A:

Domingo

15.05 Defesores Unidos vs. Nueva Chicago

15.05 Brown (PM) vs. San Martín (T)

16.30 San Martín (SJ) vs. All Boys

18.00 Patronato vs Deportivo Morón

Lunes

15.30 Flandria vs. Estudiantes (RC)

15.30 Agropecuario vs. Temperley

21.10 Gimnasia (M) vs. Almirante Brown

CÓMO SIGUE LA FECHA 25 DE LA ZONA B:

Domingo

15.30 Deportivo Maipú vs. Ferro

16.00 Atlético Rafaela vs Brown (A)

16.00 Independiente Rivadavia vs. Riestra

16.00 Mitre (SdE) vs. Atlanta

Lunes

18.00 Aldosivi vs. Estudiantes (BA)

21.00 Chaco For Ever vs. Racing (C)