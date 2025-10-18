Con una actuación estelar de Messi, Inter Miami goleó 5 a 2 a Nashville por la MLS

Lionel Messi, quien fue titular y jugó todo el partido, fue la máxima figura del partido al convertir tres goles y dar una asistencia. El rosarino terminó como goleador de la fase regular de la MLS, con 29 tantos, y se quedó con el premio Botín de Oro, uno más a su larga lista de logros individuales.

Nashville comenzó mejor e Inter Miami se salvó dos veces gracias a su arquero, Rocco Ríos Novo, quien se agigantó ante un remate del canadiense Jacob Shaffelburg y un cabezazo de Alex Muyl. Es más, alrededor de los 20 minutos, Maximiliano Falcón sacó un balón en la línea y minutos después Ríos Novo volvió a lucirse con dos intervenciones.

Nashville merecía estar arriba del marcador, inclusive por al menos dos goles, pero no tuvo contundencia y sufrió en la primera llegada del Inter Miami. A los 34 minutos, Messi inventó una jugada magnífica: paró la pelota con el pecho, se sacó de encima a tres rivales y remató de zurda entrando a la medialuna del área, para que la pelota se meta junto al palo del arquero Joe Willis y su equipo se ponga en ventaja.

Las Garzas tuvieron el segundo tanto en los pies de Baltasar Rodríguez, pero no aprovecharon e instantes después Sam Surridge conectó un cabezazo en la réplica que terminó dentro del arco de Ríos Novo sobre el cierre de la primera etapa. Todo parecía indicar que se irían 1 a 1 al descanso, sin embargo...

Nashville metió un contragolpe letal en el tiempo añadido del primer tiempo: encaró a toda velocidad Mukhtar, quien sacó un disparo que rebotó en el palo izquierdo del arco de Inter y en el rebote el canadiense Shaffelburg metió la pelota dentro del arco para el 2-1 del local.

En el segundo tiempo, Inter Miami salió frenéticamente en busca del empate y casi consigue el tanto en algunas situaciones que acontecieron en los primeros 10 minutos. Luis Suárez pifió la pelota en el área a punto de definir tras un pase de Jordi Alba y Joe Willis evitó el gol de Baltasar Rodríguez luego de un exquisito centro de Messi.

El empate del Inter llegó a los 18' del complemento luego de una mano dentro del área de Andy Najar que terminó en la sanción de un penal por parte del árbitro. Messi, con su calma habitual, engañó al arquero y estampó el 2-2 desde los doce pasos. Cuatro minutos después, llegó el 3-2 de la visita luego de un rebote que capturó el argentino Baltasar Rodríguez.

A los 37 minutos, el mejor jugador del mundo volvió a sacudir las redes con otra definición precisa de zurda tras una pared combinada con Telasco Segovia. De esta manera, Inter se puso 4-2 en un segundo tiempo arrollador para el elenco de Javier Mascherano. Pero quedaba tiempo para una joyita más. Messi armó otra gran acción individual, quedó mano a mano con el arquero y le cedió el gol al venezolano Segovia para ponerle el moño al partido: 5-2.

Con este resultado, Inter Miami (3°) y Nashville (6°) volverán a enfrentarse en la primera ronda de los playoffs de la MLS, que se juegan al mejor de tres partidos con ventaja de localía para el mejor ubicado.