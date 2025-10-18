Video: golazo de Cristiano Ronaldo para acercarse a los 1000 goles

El delantero portugués convirtió un fantástico tanto en el 5 a 1 de Al-Nassr frente a Al-Fateh en Arabia Saudita y llegó a su tanto número 949.
Cristiano Ronaldo volvió a dejar una muestra de su vigencia. Minutos después de fallar un penal en el 5-1 de Al-Nassr frente a Al-Fateh, el portugués convirtió desde afuera del área para llegar a su gol número 949, que lo acerca a la marca de los 1000 tantos oficiales y estira su récord.
El delantero había tenido la posibilidad de poner en ventaja a su equipo desde los doce pasos, pero el arquero adivinó la dirección del disparo y evitó el tanto con una gran intervención. Sin embargo, volvió a mostrar su carácter para sobreponerse a la situación. Desde el borde del área, el ex símbolo de Real Madrid controló, encaró hacia el centro y sacó un derechazo que se clavó en el ángulo.
El festejo fue inmediato. En el estadio, los hinchas se levantaron para aplaudir una acción que recordó a los mejores tiempos del portugués: potencia, precisión y una pegada inconfundible. Fue su manera de responder a la adversidad, reafirmando su condición de leyenda.
El ídolo de 40 años llegó a su gol número 949 en competiciones oficiales y se quedó a 51 de alcanzar los 1000 goles. Un número que parece inevitable para un futbolista que sigue desafiando al tiempo y manteniendo la misma ambición de siempre.
"Todavía tengo pasión por esto. Mi familia dice que ya es hora de dejarlo y me preguntan por qué quiero hacer 1000 goles si ya he hecho 900 y pico. Pero en mi interior no pienso así. Todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la Selección. ¿Por qué no continuar?", comentó Cristiano Ronaldo hace unos pocos meses.
"Voy a ser sincero: no lo veo como una obsesión (llegar a los 1000). Si me lo preguntaras hace 20 años, quizás respondería de una manera diferente, con ganas de comerme el mundo, pero ahora ya no veo las cosas así. La edad también nos permite pensar de otra manera. Como dije, tengo una filosofía de vida de vivir el día a día", expresó el portugués.
comentar