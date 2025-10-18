Video: golazo de Cristiano Ronaldo para acercarse a los 1000 goles

El delantero había tenido la posibilidad de poner en ventaja a su equipo desde los doce pasos, pero el arquero adivinó la dirección del disparo y evitó el tanto con una gran intervención. Sin embargo, volvió a mostrar su carácter para sobreponerse a la situación. Desde el borde del área, el ex símbolo de Real Madrid controló, encaró hacia el centro y sacó un derechazo que se clavó en el ángulo.

El festejo fue inmediato. En el estadio, los hinchas se levantaron para aplaudir una acción que recordó a los mejores tiempos del portugués: potencia, precisión y una pegada inconfundible. Fue su manera de responder a la adversidad, reafirmando su condición de leyenda.

Embed QUÉ GOLAZO



CR7 anota este PEDAZO DE GOL, desde fuera del área, con marca encima y al poste más lejano.



Llegando a 949 goles totales y contando...



GOAT pic.twitter.com/NcKx4ljZxY — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 18, 2025

El ídolo de 40 años llegó a su gol número 949 en competiciones oficiales y se quedó a 51 de alcanzar los 1000 goles. Un número que parece inevitable para un futbolista que sigue desafiando al tiempo y manteniendo la misma ambición de siempre.

"Todavía tengo pasión por esto. Mi familia dice que ya es hora de dejarlo y me preguntan por qué quiero hacer 1000 goles si ya he hecho 900 y pico. Pero en mi interior no pienso así. Todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la Selección. ¿Por qué no continuar?", comentó Cristiano Ronaldo hace unos pocos meses.

"Voy a ser sincero: no lo veo como una obsesión (llegar a los 1000). Si me lo preguntaras hace 20 años, quizás respondería de una manera diferente, con ganas de comerme el mundo, pero ahora ya no veo las cosas así. La edad también nos permite pensar de otra manera. Como dije, tengo una filosofía de vida de vivir el día a día", expresó el portugués.