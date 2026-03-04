Fabricio Bustos, el jugador que Eduardo Coudet quiere recuperar en River

Con Coudet de entrenador, Bustos disputó 52 encuentros en Internacional, con cuatro goles y cinco asistencias. No solo fue titular indiscutido, sino que incluso llevó la cinta de capitán en varios compromisos, consolidándose como una referencia del equipo brasilero.

bustos El último partido que disputó Fabricio Bustos fue el empate en cero ante Vélez en noviembre.

Sin embargo, su presente en el Millonario dista mucho de aquel nivel: desde la llegada de Gonzalo Montiel, el ex Independiente perdió terreno en la consideración y quedó prácticamente marginado. De hecho, todavía no sumó minutos en lo que va del año y su última aparición oficial se remonta a noviembre de 2025.

Con el arribo del Chacho y su mensaje de competencia interna de “no miro documentos, juega el que mejor está”, Bustos aparece como uno de los principales candidatos a recuperar protagonismo. Si logra reencontrarse con aquella versión dinámica y profunda que mostró en Brasil, podría transformarse en una de las sorpresas fuertes de la nueva etapa en River.