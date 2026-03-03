Stéfano Di Carlo: la salida de Gallardo, la llegada de Coudet y la obligación de River

“Fue una decisión de él, no encontró la vuelta y un día me llamó para decirme que no quería continuar”, explicó sobre el final del segundo ciclo de Gallardo en River. "Es una pequeña cuestión en la historia larga y el vínculo entre River y él”, continuó y aseguró que intentaron convencerlo de que siga en el cargo.

“Tanto Francescoli como yo lo intentamos. Le preguntamos si podía encontrar alguna chance para torcer el rumbo y me dijo que era una decisión tomada. Lo lamento profundamente”. Además, negó versiones sobre conflictos internos: “No hubo quiebre del grupo humano, nunca fue así. Es impensado que algo tan profundo se haya ocultado”.

Embed "LA VERDAD, NO LE ENCONTRAMOS LA VUELTA. LAS COSAS NO SE DIERON", Stefano Di Carlo habló sobre la salida de Gallardo como DT de River.



#ESPNF90 | #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/wlDSUxSpa9 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

Embed "QUERÍAMOS QUE SEA ALGUIEN DE LA CASA", Stefano Di Carlo y los motivos de la elección de Coudet como nuevo DT de River.



#ESPNF90 | #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/c3C9VkQlv5 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

En relación con los silbidos en el Monumental y el malestar de los hinchas por el presente, pidió respaldo al nuevo proceso: “Entiendo al hincha de River, no estamos acostumbrados a esto, pero no podemos convertir la reprobación al jugador en algo crónico. Si somos hostiles con los jugadores, estamos atentando contra nosotros mismos. La gente tiene que abrazar el nuevo proceso”.

Además, habló de la elección de Eduardo Coudet para reemplazar a Gallardo: “Enzo (Francescoli) recomienda el nombre y adherí de forma inmediata. Fuimos derecho a buscar en Coudet, sin escala. Tiene experiencia, fue campeón en el fútbol argentino y cumplía con el requisito de ser de la casa".

Por último, Di Carlo anticipó que habrá una reestructuración en el área del fútbol: “Vamos a buscar un director deportivo con metodología y robustecer áreas para generar más información en la toma de decisiones”. En cuanto al mercado y la falta de un centrodelantero sostuvo que “se concluyó que el gol iba a llegar, que el tema era el funcionamiento”, pero que "quizás se busque uno en junio" y dejó en claro: “River tiene que ser campeón urgente de lo que sea”.